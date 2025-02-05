Московский ковер дружбы: джиу-джитсу объединило спортсменов со всего света

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Москва приняла AJP TOUR RUSSIA NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP, собравший спортсменов из Бразилии, России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ и других стран.

Фото: wikimedia.org by Oleslava, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бразильское джиу-джитсу

Джиу-джитсу – мягкое боевое искусство, где важна не сила, а техника и стратегия, позволяющая более слабому бойцу победить крупного и сильного. Основа стиля: захваты, удержания, броски и болевые приемы. Как и в большинстве единоборств, джиу-джитсу – не просто спорт, а философия, воспитывающая дисциплину и уважение.

Турнир в Москве стал этапом к чемпионату мира в Абу-Даби, поэтому здесь собрались действительно сильные спортсмены.

Бразилец Матеус Сильва, победивший в категории синих поясов до 94 кг, отметил, что рад снова быть в России и надеется приехать на AJP Grand Slam в этом году.

Представитель Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro в России Булат Атласов сообщил о планах провести в стране более 15 соревнований.

Уточнения

Бразильское джиу-джитсу (порт. jiu-jítsu brasileiro) — боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. Это искусство возникло в начале ХХ столетия из дзюдо Кодокан, которое было самостоятельной молодой системой (основано в 1882 году), сформированной многочисленными школами (рю) японского джиу-джитсу.



