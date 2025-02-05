Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала: маленький секрет с большим результатом
Шокирующий прогноз: цены на ремонт автомобилей взлетят — названы причины
"Промактив" расширяет производство: новый производственный корпус появится в Смоленской области
Euroclear анонсировал новый платёж для Украины на сумму 2 млрд евро
Уникальное событие: детеныш акулы родился без отца
Мужчинам и женщинам зимой требуется разное количество воды: вот сколько нужно пить, чтобы избежать обезвоживания
Тушеная капуста, от которой невозможно оторваться: секретные ингредиенты для яркого вкуса
Как избежать ботвы: советы по выращиванию редиски для новичков
Агентство по международному развитию (USAID) отправит многих сотрудников в отпуск

Московский ковер дружбы: джиу-джитсу объединило спортсменов со всего света

1:07
Спорт

Москва приняла AJP TOUR RUSSIA NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP, собравший спортсменов из Бразилии, России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ и других стран.

Бразильское джиу-джитсу
Фото: wikimedia.org by Oleslava, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бразильское джиу-джитсу

Джиу-джитсу – мягкое боевое искусство, где важна не сила, а техника и стратегия, позволяющая более слабому бойцу победить крупного и сильного. Основа стиля: захваты, удержания, броски и болевые приемы. Как и в большинстве единоборств, джиу-джитсу – не просто спорт, а философия, воспитывающая дисциплину и уважение.

Турнир в Москве стал этапом к чемпионату мира в Абу-Даби, поэтому здесь собрались действительно сильные спортсмены.

Бразилец Матеус Сильва, победивший в категории синих поясов до 94 кг, отметил, что рад снова быть в России и надеется приехать на AJP Grand Slam в этом году.

Представитель Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro в России Булат Атласов сообщил о планах провести в стране более 15 соревнований.

Уточнения

Бразильское джиу-джитсу (порт. jiu-jítsu brasileiro) — боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. Это искусство возникло в начале ХХ столетия из дзюдо Кодокан, которое было самостоятельной молодой системой (основано в 1882 году), сформированной многочисленными школами (рю) японского джиу-джитсу.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Тренд из 1970-х: в моду сново вошло афганское пальто
Как избежать набора веса в менопаузу: простые правила питания
В США восхитились крупнейшим в мире надводным боевым кораблём России
Кто стоял за убийством Елены? Главная интрига второго сезона "Ронина"
В ожидании революции в медицине: В России взялись за мРНК
Примусы и туалеты во дворах — Прибалтика и ее выход из энергокольца с РФ
Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?
Можно ли обогнать трактор, если обгон запрещён? Разбираемся с нюансами
Крошечный дом будущего: доступный, автономный, удобный
ВОЗ продолжает терять своих членов. После США уходит и Аргентина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.