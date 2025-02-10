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Уничтожаем 5 кг за месяц: этот комплекс поможет эффективно похудеть

Спорт

Экстренные диеты и разные голодания избавляют от лишнего веса только на время, а чтобы эффект был длительным, нужно постепенно изменить свой образ жизни. Так что же делать, чтобы за месяц скинуть до 5 килограммов?

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Считать калории или пахать в спортзале, к сожалению, недостаточно. К похудению нужно подходить комплексно. Для этого может потребоваться пересмотреть режим дня. Он должен быть составлен таким образом, чтобы не менее семи-восьми часов отводилось на сон; предусматривалось трех- или четырехразовое питание; было включено время для физических нагрузок.

Режим питания

Время

Они имеет большое значение, так как поздний ужин, переходящий в ранний завтрак, неизбежно проявится лишним весом. Даже если выждать два-четыре часа, а не лечь в кровать сразу после еды. Можно есть самое позднее в 22:00, пишет "СЭ".

Количество

Можно есть три-четыре раза в день. Прием пищи один-два раза в день плохо отразится на похудении: организм откладывает все калории в виде жира, даже если человек не переедает.

  • На завтрак лучше выбирать каши и блюда из яиц.
  • На обед можно съесть первое блюдо, например суп. Или же второе — мясо с гарниром.
  • На ужин лучше есть белковую пищу и овощи. Планировать время ужина нужно так, чтобы он не слишком далеко отстоял от времени сна.
  • За час до ухода "на боковую" можно выпить стакан кефира.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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