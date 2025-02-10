Худеем не напрягаясь: эти повседневные занятия помогут быстро скинуть лишние кг

Многие люди, которые мечтают похудеть, избавиться от живота и объемных форм, никак не могут себя заставить пойти в спортзал. Кто-то просто не хочет, у кого-то есть фобия, а у кого-то нет времени. Однако выход из такой ситуации есть. Делайте домашние дела с умом! Некоторые повседневные бытовые действия могут стать отличным помощником на пути к идеальной фигуре.
Спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева рассказала, как можно похудеть не напрягаясь.
Эти действия помогут потратить калории без тренировок:
Не торопитесь заказывать продукты и еду, вспомните как раньше обходились без приложений доставки.
"Чтобы получить эффект тренировки со сжиганием калорий, достаточно время от времени возвращаться к традиционному шопингу. Так, получасовой поход до магазина, выбор нужных товаров в торговом зале и обратный путь с сумками помогут израсходовать более 200 ккал на 60 кг веса", — цитирует эксперта "СЭ".
Нашелся отличный повод провести в душе лишние 20 минут с чистой совестью, а потом вдоволь покрутиться перед зеркалом с феном в руках.
"Сорокаминутный сет утреннего ухода за собой позволит сжечь до 200 ккал на 60 кг веса. Это то же самое, как если в течение этого времени заниматься на тренажерах в среднем темпе с легкой нагрузкой", — уверяет Прокопьева.
Это ежедневное занятие за просмотром сериала поможет потратить 180 дополнительных килокалорий.
Она может "стоить" больше, чем все остальные активности, — до 230 ккал, что равноценно сеансу плавания в бассейне.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.