Скинуть до 10 кг поможет это веселое занятие: заменить фитнес-тренировку можно танцами

Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские рассказали, как движения под зажигательную музыку могут изменить вашу фигуру до неузнаваемости.
Танцы — хорошая замена фитнесу. Они задействуют все группы мышц. Это позволяет не только похудеть, но и укрепить и тонизировать мышцы тела. Еще они помогут развить выносливость.
По словам спортсменов, за 40-45 минут занятий можно сжечь 400-500 ккал. Однако на это влияет интенсивность, с которой вы будете тренироваться.
Интересно, чем стройнее будет становиться фигура, тем меньше калорий вы будете тратить.
Эффект похудения зависит от регулярности тренировок. Если вы занимаетесь 3-4 раза в неделю, тело заметно подтянется в течение месяца.
Кстати, один из плюсов танцевальных тренировок — способ разгрузить мозг от всего, что волнует и тревожит, пишет "СЭ".
Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.