Скинуть до 10 кг поможет это веселое занятие: заменить фитнес-тренировку можно танцами

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Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские рассказали, как движения под зажигательную музыку могут изменить вашу фигуру до неузнаваемости.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain танцы

Танцы — хорошая замена фитнесу. Они задействуют все группы мышц. Это позволяет не только похудеть, но и укрепить и тонизировать мышцы тела. Еще они помогут развить выносливость.

По словам спортсменов, за 40-45 минут занятий можно сжечь 400-500 ккал. Однако на это влияет интенсивность, с которой вы будете тренироваться.

Интересно, чем стройнее будет становиться фигура, тем меньше калорий вы будете тратить.

Эффект похудения зависит от регулярности тренировок. Если вы занимаетесь 3-4 раза в неделю, тело заметно подтянется в течение месяца.

Кстати, один из плюсов танцевальных тренировок — способ разгрузить мозг от всего, что волнует и тревожит, пишет "СЭ".

Уточнения

Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

