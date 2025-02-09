Это 10-минутное упражнение заменит вам поход в спортзал

Названо упражнение, которое задействует все группы мышц и может заменить полноценную тренировку.
Оно является комбинацией из нескольких отдельных упражнений и немного напоминает берпи.
При правильной технике выполнения упражнение, предложенное тренером и звездой соцсетей Джорданом Йео, заставляет мышцы "гореть", тем самым способствуя их укреплению. Кроме того, оно активно сжигает калории.
Техника выполнения:
Тренер рекомендует делать комплекс десять и более раз — новичкам и два подхода по 20 раз — людям с более серьезной физической подготовкой, пишет "СЭ".
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
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