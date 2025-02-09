Это 10-минутное упражнение заменит вам поход в спортзал

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Названо упражнение, которое задействует все группы мышц и может заменить полноценную тренировку.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Оно является комбинацией из нескольких отдельных упражнений и немного напоминает берпи.

При правильной технике выполнения упражнение, предложенное тренером и звездой соцсетей Джорданом Йео, заставляет мышцы "гореть", тем самым способствуя их укреплению. Кроме того, оно активно сжигает калории.

Техника выполнения:

Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч.

Согните колени, коснитесь руками пола и перенесите весь вес тела на руки. Вы оказались в планке — исходной позиции для отжимания.

Как и при выполнении отжимания, опуститесь из планки вниз, согнув локти. Лежа на животе, разведите руки.

Затем нужно оторвать одновременно руки и ноги от пола, прогибаясь в спине.

Задержитесь в этой позе на несколько секунд.

Отдельно это упражнение напоминает "лодочку", но с разведенными в стороны, а не вперед, руками.

Верните руки в положение для отжимания и выполните его. Вы снова окажетесь в планке.

Прыжком подтяните ноги к рукам до положения приседа. Сделайте прыжок вверх с хлопком руками над головой.

Тренер рекомендует делать комплекс десять и более раз — новичкам и два подхода по 20 раз — людям с более серьезной физической подготовкой, пишет "СЭ".

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

