Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот лайфхак сделает ваш сметанный крем более нежным и пышным
Камчатка выделяет 21 млн рублей на поддержку северного завоза продовольствия
Морковь с грядки будет идеальной, если использовать эти растворы
Луна под угрозой: историческое наследие, которое мы можем потерять
Лететь дорого, вернуть деньги невыгодно: отмена рейсов Qatar Airways
Как прорастить перцы и баклажаны за один день
Простой деревенский рецепт картошки, который согреет и насытит в любое время года
Досмотр авто: обязан ли водитель копаться в багажнике или это дело инспектора
Ида Галич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство, работу и личную жизнь

Тренировки для людей старше 60 лет: как правильно заниматься, чтобы не навредить

Спорт

Врач и тренер Евгений Ерастов считает, что людям в возрасте 60 лет и старше начинать тренировки стоит с ходьбы или легких кардионагрузок.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

"Заниматься с легкими весами можно два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — цитирует его "СЭ".

Пожилым лучше отдать предпочтение йоге, пилатесу и плаванию. Однако сначала стоит оценить объем движения в суставах, обратить внимание на наличие ограничений и болей в разных частях тела.

Силовые тренировки лучше проводить на тренажерах сидячего и лежачего типа.

"Хорошо разминайтесь перед тренировкой. И надевайте длинные штаны и кофту с длинным рукавом, чтобы суставы были в тепле", — добавил тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слаще мёда, сочнее арбуза: выращиваем вкусные помидоры на зависть всем соседям
Садоводство, цветоводство
Слаще мёда, сочнее арбуза: выращиваем вкусные помидоры на зависть всем соседям Аудио 
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной
Шоу-бизнес
В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной Аудио 
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит
Новости спорта
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Луна под угрозой: историческое наследие, которое мы можем потерять
Лететь дорого, вернуть деньги невыгодно: отмена рейсов Qatar Airways
Как прорастить перцы и баклажаны за один день
Досмотр авто: обязан ли водитель копаться в багажнике или это дело инспектора
Простой деревенский рецепт картошки, который согреет и насытит в любое время года
Ида Галич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство, работу и личную жизнь
Ошибки при выборе одежды, из-за которых вы выглядите на несколько килограммов толще
Тренировки для людей старше 60 лет: как правильно заниматься, чтобы не навредить
Сырный суп с изюминкой: добавьте в него секретный ингредиент и наслаждайтесь
Цвета, которые убивают вашу продуктивность: ошибки в интерьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.