Тренировки для людей старше 60 лет: как правильно заниматься, чтобы не навредить

Врач и тренер Евгений Ерастов считает, что людям в возрасте 60 лет и старше начинать тренировки стоит с ходьбы или легких кардионагрузок.
"Заниматься с легкими весами можно два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — цитирует его "СЭ".
Пожилым лучше отдать предпочтение йоге, пилатесу и плаванию. Однако сначала стоит оценить объем движения в суставах, обратить внимание на наличие ограничений и болей в разных частях тела.
Силовые тренировки лучше проводить на тренажерах сидячего и лежачего типа.
"Хорошо разминайтесь перед тренировкой. И надевайте длинные штаны и кофту с длинным рукавом, чтобы суставы были в тепле", — добавил тренер.
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