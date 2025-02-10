Тренировки для людей старше 60 лет: как правильно заниматься, чтобы не навредить

Врач и тренер Евгений Ерастов считает, что людям в возрасте 60 лет и старше начинать тренировки стоит с ходьбы или легких кардионагрузок.

Фото: freepik йога для пожилых

"Заниматься с легкими весами можно два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — цитирует его "СЭ".

Пожилым лучше отдать предпочтение йоге, пилатесу и плаванию. Однако сначала стоит оценить объем движения в суставах, обратить внимание на наличие ограничений и болей в разных частях тела.

Силовые тренировки лучше проводить на тренажерах сидячего и лежачего типа.

"Хорошо разминайтесь перед тренировкой. И надевайте длинные штаны и кофту с длинным рукавом, чтобы суставы были в тепле", — добавил тренер.