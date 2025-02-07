Горячие тренировки: чем опасна модная hot-йога?

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В последнее время стало модно заниматься фитнесом и йогой в горячих залах. Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова назвала минусы таких тренировок.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

Эти занятия проводят в помещении, где температура колеблется в пределах от 30 до 40 градусов.

Во время такой тренировки, по словам эксперта, растет риск обезвоживания. Ведь повышенное потоотделение выводит не только токсины и шлаки из организма, но и жидкость. После практики нужно выпить достаточное количество воды.

"Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды", — цитирует Махову "СЭ".

Она добавила, что при занятиях горячей йогой можно получить тепловой удар. Также такие тренировки нельзя проводить в одиночку, поскольку для них нужна специализированная студия с поддержанием параметров температуры и влажности.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

