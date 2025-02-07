Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся
Нехватка питательных веществ: как правильно удобрять смородину?

Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки

0:49
Спорт

Фитнес-тренер Иванна Идуш и врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Анна Цуканова рассказали, какая привычка улучшит работу желудочно-кишечного тракта.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

Так, при быстром поглощении еды, можно пропустить момент насыщения и переесть.

"Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым", — цитирует Иванну "СЭ".

Она советует научиться есть медленно, то есть дольше жевать. Это поспособствует выделению желудочного сока и ускорит расщепление пищи, а также поможет выработке иммунных клеток.

"Перекусы и быстрое поглощение пищи перегружают ЖКТ и могут испортить здоровье", — добавила Цуканова.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Шоу-бизнес
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся
Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.