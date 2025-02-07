Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Иванна Идуш и врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Анна Цуканова рассказали, какая привычка улучшит работу желудочно-кишечного тракта.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Так, при быстром поглощении еды, можно пропустить момент насыщения и переесть.

"Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым", — цитирует Иванну "СЭ".

Она советует научиться есть медленно, то есть дольше жевать. Это поспособствует выделению желудочного сока и ускорит расщепление пищи, а также поможет выработке иммунных клеток.

"Перекусы и быстрое поглощение пищи перегружают ЖКТ и могут испортить здоровье", — добавила Цуканова.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

