Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки

Фитнес-тренер Иванна Идуш и врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Анна Цуканова рассказали, какая привычка улучшит работу желудочно-кишечного тракта.
Так, при быстром поглощении еды, можно пропустить момент насыщения и переесть.
"Если после сытного обеда трудно сделать глубокий вдох — вы переели. Попробуйте выходить из-за стола, ощущая себя на 80% сытым", — цитирует Иванну "СЭ".
Она советует научиться есть медленно, то есть дольше жевать. Это поспособствует выделению желудочного сока и ускорит расщепление пищи, а также поможет выработке иммунных клеток.
"Перекусы и быстрое поглощение пищи перегружают ЖКТ и могут испортить здоровье", — добавила Цуканова.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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