Как в 50 лет почувствовать себя на 30? Обрести тело как в молодые годы помогут эти тренировки

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Американский врач Роб Сапер провел исследование, подтверждающее эффективность йоги для снижения боли в спине.

Фото: freepik йога для пожилых

Оказалось, что участие в онлайн-курсах йоги полезно для улучшения функциональных возможностей спины.

140 человек с хроническими болями в спине стали добровольцами в исследовании. Еженедельные занятия йогой в течение 12 недель помогли им уменьшить болевые ощущения и повысить мобильность. Эффект сохранялся даже через 24 недели после окончания курса.

Доктор уверен, что йога эффективно справляется с болевыми симптомами, так как она укрепляет важные мышцы, поддерживающие позвоночник.

Интересно, что онлайн-занятия оказались такими же эффективными, как и очные тренировки.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

