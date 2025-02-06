Как в 50 лет почувствовать себя на 30? Обрести тело как в молодые годы помогут эти тренировки

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Спорт

Американский врач Роб Сапер провел исследование, подтверждающее эффективность йоги для снижения боли в спине.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Оказалось, что участие в онлайн-курсах йоги полезно для улучшения функциональных возможностей спины.

140 человек с хроническими болями в спине стали добровольцами в исследовании. Еженедельные занятия йогой в течение 12 недель помогли им уменьшить болевые ощущения и повысить мобильность. Эффект сохранялся даже через 24 недели после окончания курса.

Доктор уверен, что йога эффективно справляется с болевыми симптомами, так как она укрепляет важные мышцы, поддерживающие позвоночник.

Интересно, что онлайн-занятия оказались такими же эффективными, как и очные тренировки.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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