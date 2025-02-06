Как в 50 лет почувствовать себя на 30? Обрести тело как в молодые годы помогут эти тренировки

Американский врач Роб Сапер провел исследование, подтверждающее эффективность йоги для снижения боли в спине.
Оказалось, что участие в онлайн-курсах йоги полезно для улучшения функциональных возможностей спины.
140 человек с хроническими болями в спине стали добровольцами в исследовании. Еженедельные занятия йогой в течение 12 недель помогли им уменьшить болевые ощущения и повысить мобильность. Эффект сохранялся даже через 24 недели после окончания курса.
Доктор уверен, что йога эффективно справляется с болевыми симптомами, так как она укрепляет важные мышцы, поддерживающие позвоночник.
Интересно, что онлайн-занятия оказались такими же эффективными, как и очные тренировки.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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