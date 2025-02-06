Бодибилдер устроил тренировку в двигателе самолёта: зачем ему это?

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Ради эффектных фото фитнес-блогер Пресли Гиноски устроил хаос в аэропорту. Австралиец залез в воздухозаборник двигателя самолёта, стоящего в воздушной гавани Сиднея, чтобы снять видео.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Спортсмен отжался там несколько раз.

Однако руководству аэропорта это не понравилось, и пресс-служба воздушной гавани отметила, что рассматривает поступок Гиноски как ситуацию, из-за которой десятки человек могли быть в опасности.

Блогер ответил, что хотел только повеселить народ, а обвинения в его сторону не имеют оснований. Съёмку он проводил на расстоянии от других пассажиров и сотрудников аэропорта.

"Я всего-то хотел, чтобы люди посмеялись. Как будто я только что вышел из самолёта и тут же приступил к тренировке. Люди ошиблись, подумав, что я залез в работающий двигатель", — объяснил спортсмен-экстремал.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

