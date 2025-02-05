Ягодицы станут упругими как мячик: это три упражнения эффективно прокачают мышцы

Многие уверены, что накачать ягодицы нереально, если изначально природой не даны пышные формы. Однако увеличить объем этих мышц можно, если регулярно выполнять ряд упражнений.
Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, что тренировки на ягодицы будут иметь эффективность, если включить в них базовые упражнения и не забывать о регулярности.
"Большая ягодичная мышца считается одной из самых сильных и крупных. Она довольно быстро увеличивается в объемах", — цитирует эксперта "СЭ".
Тренер рекомендует такие упражнения, как ягодичный мост со штангой, разгибание бедра и подъемы на высокую ступень.
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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