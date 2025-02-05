Ягодицы станут упругими как мячик: это три упражнения эффективно прокачают мышцы

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Многие уверены, что накачать ягодицы нереально, если изначально природой не даны пышные формы. Однако увеличить объем этих мышц можно, если регулярно выполнять ряд упражнений.

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Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, что тренировки на ягодицы будут иметь эффективность, если включить в них базовые упражнения и не забывать о регулярности.

"Большая ягодичная мышца считается одной из самых сильных и крупных. Она довольно быстро увеличивается в объемах", — цитирует эксперта "СЭ".

Тренер рекомендует такие упражнения, как ягодичный мост со штангой, разгибание бедра и подъемы на высокую ступень.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

