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10 минут в день помогут забыть о лишнем весе: одно упражнение заменит полноценную тренировку

1:32
Спорт

Названо упражнение, которое задействует все группы мышц и может заменить полноценную тренировку.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Оно является комбинацией из нескольких отдельных упражнений и немного напоминает берпи.

При правильной технике выполнения упражнение, предложенное тренером и звездой соцсетей Джорданом Йео, заставляет мышцы "гореть", тем самым способствуя их укреплению. Кроме того, оно активно сжигает калории.

Техника выполнения:

  • Исходное положение: стоя прямо, ноги на ширине плеч.
  • Согните колени, коснитесь руками пола и перенесите весь вес тела на руки. Вы оказались в планке — исходной позиции для отжимания.
  • Как и при выполнении отжимания, опуститесь из планки вниз, согнув локти. Лежа на животе, разведите руки.
  • Затем нужно оторвать одновременно руки и ноги от пола, прогибаясь в спине.
  • Задержитесь в этой позе на несколько секунд.
  • Отдельно это упражнение напоминает "лодочку", но с разведенными в стороны, а не вперед, руками.
  • Верните руки в положение для отжимания и выполните его. Вы снова окажетесь в планке.
  • Прыжком подтяните ноги к рукам до положения приседа. Сделайте прыжок вверх с хлопком руками над головой.

Тренер рекомендует делать комплекс десять и более раз — новичкам и два подхода по 20 раз — людям с более серьезной физической подготовкой, пишет "СЭ".

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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