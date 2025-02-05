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Зимние Олимпийские игры 2030 года: отец биатлониста Фуркада шокирован словами главы PACA

1:48
Спорт

Марсель Фуркад сожалеет о "необычных способах дискредитации кого-либо" после того, как Рено Мюселье обвинил спортсмена в том, что он не играл "коллективно".

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

После того, как Мартен Фуркад снял свою кандидатуру с поста президента оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года, отец каталонского биатлониста Марселя Фуркада заявил, что он "ошеломлен" комментариями президента региона РАСА. Он уверяет, что организационные регионы "вытолкнули Мартина".

Отец экс-биатлониста следил за работой сына на высших уровнях МОК. По его словам, Мартин дошел до конца с людьми, у которых не было такого же видения, как у него.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион объявил, что снимает свою кандидатуру на зимние Олимпийские игры 2030 года во Французских Альпах, чтобы "не жертвовать своими убеждениями", особенно экологическими.

После этого отказа президент региона PACA, не скрывал своего удовлетворения.

"Мартен Фуркад с самого начала получал финансовые выгоды, которые были неприемлемы. Мы попросили его обратиться в Высший орган по вопросам общественной жизни, чтобы не было конфликта интересов, и ему это не понравилось. Мы играем коллективно, и он не хотел входить в этот коллектив", — заявил Рено Мюселье.

Марсель Фуркад не понял этих слов.

"Эти люди, которые заботятся о горах, когда им это удобно, решили судьбу Олимпиады 2030 года без Мартина. Потому что именно они его вытолкнули. Мартин приехал с экологическими пожеланиями к Играм, которые неизбежно создадут экологические проблемы для гор", — добавил он.

Уточнения

Марте́н Фурка́д (фр. Martin Fourcade; род. 14 сентября 1988, Сере, округ Сере, Восточные Пиренеи, Франция) — французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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