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Гребной тренажер: польза или скрытая угроза?

1:29
Спорт

Гребной тренажер — популярный спортивный снаряд, который обеспечивает равномерную нагрузку на все тело. Однако при неправильной технике и чрезмерных нагрузках он может стать причиной травм и перегрузки организма.

Больная спина
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больная спина

Основные риски использования гребного тренажера

Травмы спины

Одним из самых распространенных рисков является нагрузка на поясницу. Если во время тренировки корпус отклоняется слишком сильно назад или руки и ноги работают несинхронно, возрастает риск растяжения мышц или даже повреждения позвоночника.

Перегрузка суставов

Чрезмерно частые или интенсивные тренировки на гребном тренажере могут привести к боли в коленях и плечах. Особенно важно следить за техникой выполнения движений и не превышать свой уровень подготовки.

Отсутствие разнообразия

Гребной тренажер предполагает повторяющиеся движения, что может сделать тренировки монотонными и снизить мотивацию к занятиям спортом.

Высокая стоимость и габариты

Качественный гребной тренажер стоит дорого и занимает много места, что делает его не самым удобным выбором для домашних тренировок.

Как избежать негативных последствий?

Фитнес-эксперты рекомендуют соблюдать правильную технику, не перегружать суставы и сочетать гребной тренажер с другими видами активности, чтобы тренировки оставались эффективными и безопасными.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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