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Мышечная память: как быстро вернуть форму после отдыха

1:44
Спорт

После длительного отдыха мышцы теряют тонус, но благодаря мышечной памяти восстановить форму можно быстрее. Ученые доказали, что организм сохраняет способность адаптироваться к нагрузкам, даже если тренировки прекратились на несколько месяцев.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Почему мышцы не забывают нагрузки

Мышечная память основана на том, что клетки сохраняют изменения, произошедшие во время регулярных тренировок. Даже после длительного перерыва тело быстрее адаптируется к нагрузкам, чем в начале пути.

Какие упражнения помогут быстрее восстановиться

Силовые тренировки

Лучший способ активировать мышечную память — начать с умеренных силовых упражнений, постепенно увеличивая вес. Достаточно тренироваться 2-3 раза в неделю, выполняя 8-12 повторений в каждом подходе.

Фитнес в 3D-плоскостях

Движения с нестандартной амплитудой активируют больше мышц, ускоряя их адаптацию. Такая тренировка подходит даже тем, у кого есть ограничения по здоровью.

Упражнения для нервной системы

Развитие координации ускоряет процесс восстановления. Простые упражнения, например, подбрасывание мяча стоя на одной ноге, помогают улучшить взаимодействие мышц и мозга.

Разнообразие нагрузок

Чем больше вариаций движений в тренировке, тем быстрее мышцы активируются и восстанавливаются.

Как избежать ошибок при возвращении к тренировкам

Специалисты советуют начинать с легких нагрузок, постепенно увеличивая интенсивность. Это поможет избежать травм и быстрее восстановить форму.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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