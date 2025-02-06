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Сколиоз — не приговор: тренировки в зале помогут укрепить позвоночник

2:06
Спорт

Сегодня фитнес-залы становятся всё более популярными, привлекая людей с разными целями и особенностями здоровья. Однако когда речь заходит о сколиозе, многие сталкиваются с категорическими запретами на физическую активность. Так ли это оправдано? Эксперты Итальянского института исследования позвоночника (ISICO) считают, что тренировки возможны, но требуют грамотного подхода.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Тренажёрный зал при сколиозе: важные аспекты

  • Научные исследования: вопрос о влиянии тренировок на позвоночник изучен недостаточно, поскольку под "фитнесом" подразумевается широкий спектр нагрузок.
  • Цель занятий: для подростков приоритетом должно быть развитие физических качеств — гибкости, силы, выносливости, ловкости, а не набор мышечной массы, который рекомендуется после завершения роста (16-18 лет).
  • Контроль специалиста: индивидуальная программа и правильная техника выполнения упражнений под наблюдением тренера помогут избежать вредных нагрузок.
  • Постепенность нагрузок: начинать следует с базовых упражнений, исключая резкие движения и чрезмерные осевые нагрузки. Постепенное усложнение программы снизит риск негативных последствий.
  • Осознанный контроль движений: в отличие от реабилитационных упражнений, в зале основной упор делается на технику и физические качества. Однако важно учитывать усталость и поддерживать правильное положение тела на протяжении всей тренировки.
  • Занятия в корсете: если используется корсетная терапия, тренировки возможны как в корсете (при комфортных ощущениях), так и без него. В последнем случае особое внимание следует уделять разминке и укреплению

Занятия в зале при сколиозе не только возможны, но и полезны при соблюдении мер предосторожности. Главное — грамотный подход, консультация с врачом и тренером, контроль нагрузки и внимательное отношение к собственному телу.

Уточнения

Сколио́з (лат. scoliōsis ← греч. σκολιός "кривой") — трёхплоскостная деформация позвоночника у человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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