Жир сгорает за 4 минуты: мощная тренировка с гантелью, которая удивит результатом

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер представил интенсивный четырехминутный комплекс упражнений, который позволяет максимально ускорить процесс сжигания жира. Об этом пишет Men Today.
Тренировка состоит из четырех упражнений, каждое выполняется по 30 секунд на каждую сторону. Всего необходимо сделать три-четыре круга. Для выполнения комплекса потребуется всего одна гантель.
По словам Кавальера, такой комплекс сочетает кардио- и силовую нагрузку, ускоряя обмен веществ и помогая быстрее сжигать калории. При регулярном выполнении результат не заставит себя ждать.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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