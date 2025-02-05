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Жир сгорает за 4 минуты: мощная тренировка с гантелью, которая удивит результатом

1:13
Спорт

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер представил интенсивный четырехминутный комплекс упражнений, который позволяет максимально ускорить процесс сжигания жира. Об этом пишет Men Today.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Как это работает?

Тренировка состоит из четырех упражнений, каждое выполняется по 30 секунд на каждую сторону. Всего необходимо сделать три-четыре круга. Для выполнения комплекса потребуется всего одна гантель.

Какие упражнения входят в программу?

  • Выпады и боковые приседания — удерживайте гантель в руке, делая выпады и приседания для максимального включения мышц.
  • Махи гантелью вверх — упражнение с динамическим приседом и подъемом гантели к подбородку.
  • Скручивания с гантелью — проработка пресса с дополнительной нагрузкой.
  • Планка с отжиманием — повышенный уровень нагрузки за счет опоры на гантель.

Как достичь максимального эффекта?

По словам Кавальера, такой комплекс сочетает кардио- и силовую нагрузку, ускоряя обмен веществ и помогая быстрее сжигать калории. При регулярном выполнении результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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