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Разнообразим тренировку: три лучших упражнения планки для пресса

3:07
Спорт

Планка — одно из самых популярных упражнений, помогающих укрепить мышцы пресса и кора. Её статическая нагрузка позволяет включить в работу сразу несколько мышечных групп, улучшая осанку и общую физическую форму. В этой статье разберёмся, как правильно выполнять планку и какие вариации подойдут для максимального эффекта.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Почему стоит делать планку

Это упражнение не только прорабатывает мышцы пресса, но и укрепляет поясницу, плечи, бёдра и даже способствует поддержанию позвоночника в правильном положении. Регулярное выполнение планки помогает:

  • Улучшить осанку и баланс.
  • Сделать фигуру более подтянутой.
  • Уменьшить уровень стресса и повысить общий тонус организма.

Правильная техника выполнения — залог эффективности и безопасности упражнения.

Классическая планка: как выполнять правильно

Чтобы добиться максимального результата, важно соблюдать технику:

  • Примите упор на предплечья, лёжа на животе.
  • Поднимите корпус так, чтобы он образовал прямую линию от головы до пяток.
  • Напрягите мышцы пресса и удерживайте положение 30-60 секунд.

Во время выполнения упражнения следите за дыханием, избегайте прогиба в пояснице и провисания таза. Если ощущаете боль или дискомфорт, стоит скорректировать технику или проконсультироваться со специалистом.

Разновидности планки для разнообразной нагрузки

Помимо классической планки, существуют её вариации, которые по-разному воздействуют на мышцы пресса.

Боковая планка

  • В этой версии нагрузка смещается на косые мышцы живота. Тело удерживается в боковом положении, опора идёт на один локоть, расположенный под плечом, а ноги стоят друг на друге.

Динамическая планка

  • Это усложнённый вариант упражнения, в котором из положения классической планки поочерёдно подтягиваются колени к груди. Такой вариант не только укрепляет мышцы, но и увеличивает кардионагрузку.

Планка на коленях

  • Подходит для новичков и тех, кто восстанавливается после травм. Упражнение выполняется с опорой на колени, что уменьшает нагрузку на спину и позволяет постепенно развивать силу мышц кора.

Полезные советы для эффективной тренировки

  • Начинайте с короткого времени и постепенно увеличивайте нагрузку.
  • Следите за дыханием: оно должно быть ровным и глубоким.
  • Разминайтесь перед тренировкой и растягивайтесь после.
  • Выполняйте планку в конце тренировки для максимального эффекта.

Если вы уверенно стоите в планке более двух минут, попробуйте добавить утяжеление, положив на спину весовой блин. Это создаст дополнительную нагрузку и сделает тренировку ещё эффективнее.

Планка — универсальное упражнение, которое подходит и новичкам, и опытным спортсменам. Главное — следить за техникой и выбрать вариант, соответствующий вашему уровню подготовки.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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