Опасная мода: чем грозят дофаминовые прыжки, и действительно ли они работают

3:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

В социальных сетях стремительно набирает популярность методика "дофаминовых прыжков", обещающая не только улучшение настроения, но и избавление от лишнего веса. Однако действительно ли эти упражнения полезны, или же они могут нанести вред здоровью?

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Спортивная девушка

Как работают дофаминовые прыжки

Этот новый фитнес-тренд предполагает выполнение специальных прыжков босиком, во время которых человек приземляется с мягким ударом больших пальцев ног об пол. Автор методики, цифровой психолог Юлия Бошина, утверждает, что такой подход активирует дофаминовые рецепторы, снижает уровень кортизола, помогает контролировать аппетит и ускоряет обмен веществ.

"Работают сразу все мышцы, о существовании которых вы даже не подозревали. Вы с лёгкостью теряете сантиметры с ног, живота и рук", — заявляет Юлия Бошина.

По её словам, для достижения результата нужно соблюдать технику, прыгать перед зеркалом и постепенно увеличивать нагрузку с 4-7 минут в день до 15 минут.

Впечатления участников

Многие женщины, следовавшие методике, делятся своими успехами. Одни утверждают, что упражнения действительно улучшают настроение, повышают выносливость и помогают подтянуть тело.

"За месяц выносливость на 100% повысилась, ноги стали рельефнее, настроение улучшилось, лимфа работает колоссально", — делится пользовательница соцсетей.

Однако не все отзывы столь положительны. Некоторые отмечают, что прыжки вызвали проблемы со связками и суставами. Жалобы включают воспаление стоп, отёки голеностопа и даже трещины в костях.

"Я прыгала 5 дней. На 6-й заболело колено. Лечу уже 10-й день! Вчера не могла спуститься со ступенек — такая была адская боль!" — пишет другая участница.

Есть ли научное обоснование

По мнению спортивного физиолога и персонального тренера Никиты Скрипника, "дофаминовые прыжки" не предлагают ничего уникального, так как любая физическая активность способствует выработке дофамина.

"Выработке дофамина способствует любая усиленная двигательная активность. Производится ли при этой технике больше гормона, чем при других упражнениях — неизвестно", — отмечает Скрипник.

При этом методика несёт определённые риски. Прыжки без обуви создают высокую нагрузку на стопу, которая затем передаётся на колени, тазобедренные суставы и поясницу. Это особенно опасно для людей с избыточным весом и проблемами опорно-двигательного аппарата.

Кто в группе риска

Не рекомендуется выполнять "дофаминовые прыжки" тем, кто страдает:

Заболеваниями суставов и позвоночника.

Нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.

Проблемами с нервной системой.

Беременным женщинам.

Альтернатива

Если цель — улучшить настроение и похудеть, стоит обратить внимание на классические методы:

Аэробные тренировки: бег, ходьба, танцы.

Йога и растяжка для снятия напряжения.

Силовые упражнения, улучшающие обмен веществ.

Сбалансированное питание и здоровый сон.

Хотя "дофаминовые прыжки" выглядят заманчиво, их эффективность не доказана, а потенциальные риски высоки. Любая физическая активность может стимулировать выработку дофамина, но важно выбирать безопасные методы, учитывая индивидуальные особенности организма, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.

