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Топ-5 распространённых ошибок в тренировке спины и как их избежать

3:12
Спорт

Все больше людей отправляются в спортзал, чтобы укрепить спину и улучшить осанку. Однако именно при работе с этой группой мышц часто совершаются ошибки, способные привести к болям и даже ухудшению состояния позвоночника. Фитнес-эксперт, старший тренер сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина рассказала, каких ошибок стоит избегать при тренировках на спину.

Девушки выполняют упражнение подтягивание
Фото: flickr.com by Official Navy Page, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушки выполняют упражнение подтягивание

Неравномерная нагрузка на мышцы

Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерное внимание только к спине. Многие спортсмены стремятся проработать эту область, забывая о важности баланса.

"Тренировки должны быть комплексными. При односторонней нагрузке можно столкнуться с зажимами, перегрузками и неравномерным развитием мышц. Важно включать в программу проработку пресса, рук и грудной клетки", — объясняет Бахтурина.

Игнорирование растяжки и подвижности позвоночника

Сильные мышцы спины — это не только о силовых упражнениях. Важно включать в тренировку элементы растяжки, мобилизации лопаток и артикуляции позвоночника.

"Без этих компонентов мышцы могут оставаться напряженными, а подвижность спины ограниченной. Это приведет к ощущению скованности, что не только мешает повседневной жизни, но и делает тренировки менее эффективными", — предупреждает тренер.

Отсутствие индивидуального подхода

Прежде чем приступать к тренировкам, необходимо учитывать особенности своего здоровья. У многих взрослых людей диагностируются заболевания позвоночника, такие как грыжи или гиперлордоз.

"Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом. Некоторые упражнения, например, на скручивание или с дополнительным весом, могут быть противопоказаны.

Игнорирование этих нюансов может привести к усилению болей и даже к деформации позвоночника", — отмечает Бахтурина.

Неправильный подход к осанке

Некоторые люди усиленно тренируют спину, надеясь таким образом улучшить осанку. Однако это далеко не лучший метод.

"Осанка — это привычное положение спины, и её корректировка требует работы над осознанием положения тела. Наиболее эффективными для выравнивания осанки являются танцы и классическая хореография. С

татичное положение спины в этих видах тренировок позволяет укреплять мышцы и формировать привычку держать осанку вне зала", — поясняет тренер.

Грамотный подход к тренировкам спины — залог здоровья позвоночника, красивой осанки и крепких мышц. Однако ошибки, такие как односторонняя нагрузка, игнорирование растяжки и индивидуальных особенностей организма, могут привести к обратному эффекту: болям, зажимам и даже деформациям.

Важно помнить: комплексные тренировки, включающие укрепление пресса, рук и груди, проработка подвижности позвоночника, а также консультации со специалистом — ключевые факторы в создании красивой и сильной спины без вреда для здоровья.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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