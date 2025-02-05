Топ-5 распространённых ошибок в тренировке спины и как их избежать

Все больше людей отправляются в спортзал, чтобы укрепить спину и улучшить осанку. Однако именно при работе с этой группой мышц часто совершаются ошибки, способные привести к болям и даже ухудшению состояния позвоночника. Фитнес-эксперт, старший тренер сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина рассказала, каких ошибок стоит избегать при тренировках на спину.
Одна из самых распространенных ошибок — чрезмерное внимание только к спине. Многие спортсмены стремятся проработать эту область, забывая о важности баланса.
"Тренировки должны быть комплексными. При односторонней нагрузке можно столкнуться с зажимами, перегрузками и неравномерным развитием мышц. Важно включать в программу проработку пресса, рук и грудной клетки", — объясняет Бахтурина.
Сильные мышцы спины — это не только о силовых упражнениях. Важно включать в тренировку элементы растяжки, мобилизации лопаток и артикуляции позвоночника.
"Без этих компонентов мышцы могут оставаться напряженными, а подвижность спины ограниченной. Это приведет к ощущению скованности, что не только мешает повседневной жизни, но и делает тренировки менее эффективными", — предупреждает тренер.
Прежде чем приступать к тренировкам, необходимо учитывать особенности своего здоровья. У многих взрослых людей диагностируются заболевания позвоночника, такие как грыжи или гиперлордоз.
"Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом. Некоторые упражнения, например, на скручивание или с дополнительным весом, могут быть противопоказаны.
Игнорирование этих нюансов может привести к усилению болей и даже к деформации позвоночника", — отмечает Бахтурина.
Некоторые люди усиленно тренируют спину, надеясь таким образом улучшить осанку. Однако это далеко не лучший метод.
"Осанка — это привычное положение спины, и её корректировка требует работы над осознанием положения тела. Наиболее эффективными для выравнивания осанки являются танцы и классическая хореография. С
татичное положение спины в этих видах тренировок позволяет укреплять мышцы и формировать привычку держать осанку вне зала", — поясняет тренер.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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