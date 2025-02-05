Фетисов: нельзя ставить в один ряд хоккеистов, играющих на Западе, и сбежавших деятелей культуры

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Российских хоккеистов, играющих за границей, нельзя ставить в один ряд с артистами, покинувшими страну и критикующими её. Об этом заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью aif. ru.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв Авангард Металлург 27 10

Спорт вне политики

Как сообщает сайт aif.ru, Фетисов подчеркнул, что спортсмены, выступающие за западные клубы, заключили контракты и продолжают профессионально играть, в отличие от тех, кто постоянно "бегает туда-сюда".

"Как можно сравнивать этих ребят, которые там играют по контракту, и тех, кто бегает туда-сюда через границу? Сравнений никаких быть не может. Сергей (российский голкипер "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский. - прим. ред.) в очередной раз подтвердил, что спорт не должен быть политизирован и должен стать объединяющей силой", — заявил Фетисов.

По его словам, признание российского хоккеиста на международном уровне показывает, что в спорте важны результаты, а не политическая обстановка.

Трамп оценил Бобровского

Фетисов также отметил, что экс-президент США Дональд Трамп выразил восхищение игрой Сергея Бобровского, доказав, что хорошо разбирается в хоккее.

Кроме того, Фетисов вспомнил свою встречу с американским лидером во времена, когда он выступал за "Детройт Ред Уингз" в НХЛ.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

