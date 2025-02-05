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Идеальный пресс за 8 минут: простая тренировка на каждый день

4:20
Спорт

Соблюдение здорового веса — один из ключевых аспектов заботы о своём здоровье. Как избыточный, так и недостаточный вес могут значительно повысить риск развития различных серьёзных заболеваний. Лишний вес связан с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом 2 типа, инсультом и некоторыми формами рака.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

В то же время нехватка веса может ослабить иммунную систему и сделать кости более уязвимыми. Кроме того, недостаток питательных веществ может привести к проблемам с фертильностью.

8 упражнений для результативной тренировки пресса

Выполняйте каждое упражнение в течение 45 секунд, делая перерывы по 15 секунд между ними.

1.Скручивания с отведением рук в стороны
Лягте на спину, согнув ноги в коленях, руки соедините в замок и вытяните вперед. 
Поднимите лопатки, потянитесь руками вправо, затем вернитесь в исходное положение. 
Снова поднимите лопатки и протяните руки вперед, затем лечите обратно и потянитесь влево. 
Это упражнение поможет вам приблизиться к желаемым 6 кубикам, а также улучшит осанку, снизит риск травм спины и укрепит глубокие мышцы корпуса.

2.Поочередные подъёмы ног
Лягте на спину, прямые ноги уберите за голову. 
Поднимите правую ногу, затем опустите ее на пол, одновременно поднимая левую ногу. 
Данное упражнение способствует укреплению тазобедренных суставов, улучшает работу пищеварительной системы и подготовит вас к более сложным элементам тренировки.

3.Касания пяток
Лягте на спину, согнув ноги в коленях, руки вытяните вдоль тела. 
Потянитесь правой рукой к правой стопе, затем выполните то же действие с левой рукой. 
Это упражнение поможет нормализовать пищеварение, а также способствует снижению жира в области боков, прорабатывая как прямые, так и косые мышцы живота.

4.Скручивания ног
Лягте на спину, прямые ноги поднимите под углом 45 градусов к полу, руки вытяните вдоль тела. 
Согните колени и подтяните их к груди, затем вернитесь в исходное положение. 
Это упражнение отличным образом прорабатывает нижнюю часть пресса и необходимо для равномерного развития мышц.

5.Планка с касанием локтей
Займите положение упора лежа на прямых руках; 
поддерживайте тело в прямой линии. 
Подтяните правое колено к правому локтю, затем вернитесь в исходное положение. 
Сделайте то же самое с левым коленом. 
Планка — это универсальное упражнение, активирующее множество мышечных групп, включая пресс, мышцы рук, ног, плеч и ягодиц.

6.Медленные скручивания
Лягте на спину, согнув ноги в коленях, руки вытяните вперед и разместите на бедрах. 
Поднимите лопатки и скользите руками по бедрам, затем вернитесь в исходное положение. 
Помните, что движения должны быть медленными и контролируемыми.

7.Обратные скручивания с поворотами
Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их. 
Руки располагайте вдоль тела. 
Потяните ноги вверх и поднимите таз, затем поверните его вправо. 
Опустите таз на землю и повторите на другую сторону. 
Это упражнение эффективно прорабатывает как прямые, так и косые мышцы живота, а также укрепляет нижнюю часть спины и ягодицы.

8.Планка
Займите позицию упора лежа на локтях, разместив локти под плечами. 
Сохраняйте выправленное тело и удерживайтесь в этом положении на несколько секунд. 
Несмотря на все вышеупомянутые преимущества, планка также растягивает задние группы мышц, такие как плечи, лопатки и ключицы, акцентируя внимание на косых мышцах живота и прорабатывая бедра и ноги. Благодаря этому вы становитесь более сильными и выносливыми.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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