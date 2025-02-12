Тайна вечной молодости Роналду: как оставаться в строю, когда ровесники давно закончили карьеру

Как Криштиану Роналду удается сохранять высочайший уровень игры в 39 лет? Секрет кроется не только в интенсивных тренировках, но и в особом отношении к своему телу и менталитету.
Роналду подчеркивает важность бережного отношения к своему организму на протяжении всей карьеры. Он считает, что тело обладает памятью, и забота о нем в течение 10-15 лет позволяет продлить активную игровую деятельность.
"Если игрок хочет долголетия, ему необходимо обладать сильной способностью к адаптации и характеристиками для этой адаптации", — отмечает Криштиану.
В качестве примера Роналду приводит своего соотечественника Пепе, который завершил карьеру в 41 год, став самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. Оба футболиста на протяжении многих лет внимательно следили за своим физическим состоянием, что позволило им выступать на высоком уровне даже в зрелом возрасте.
Помимо физической подготовки, Криштиану подчеркивает значение энтузиазма и постоянного стремления к совершенствованию.
"Я думаю, что я совершенный игрок, но всегда есть вещи, которые я могу улучшить", — говорит он.
Такой подход помогает ему сохранять мотивацию и продолжать достигать высоких результатов.
Таким образом, секрет долголетия Роналду в футболе заключается в сочетании правильного менталитета, постоянной заботы о своем теле и непрерывного стремления к самосовершенствованию.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
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