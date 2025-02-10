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Забудьте про штангу: можно ли накачать мышцы только на тренажёрах

2:05
Спорт

Многие задаются вопросом: можно ли нарастить мышцы, тренируясь исключительно на тренажёрах, без использования свободных весов, таких как гантели и штанги? Ответ утвердительный: да, это возможно.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Преимущества тренажёров

Тренажёры обеспечивают стабильную траекторию движения, что снижает риск получения травм, особенно для новичков. Они позволяют изолировать конкретные мышечные группы, что полезно при целенаправленной проработке определённых участков тела. Кроме того, тренажёры облегчают контроль нагрузки и прогрессию веса, что способствует постепенному и безопасному увеличению интенсивности тренировок.

Недостатки тренажёров

Однако тренировки исключительно на тренажёрах имеют и свои ограничения. Они могут не задействовать стабилизирующие мышцы в той мере, в какой это делают упражнения со свободными весами. Это может привести к дисбалансу в развитии мускулатуры и снижению общей функциональной силы. Кроме того, ограниченная амплитуда движений на некоторых тренажёрах может не учитывать индивидуальные особенности тела, что снижает эффективность упражнений.

Рекомендации для эффективных тренировок

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется сочетать тренировки на тренажёрах с упражнениями со свободными весами. Это позволит развивать как крупные мышечные группы, так и мелкие стабилизирующие мышцы, улучшая общую координацию и баланс. Важно также уделять внимание технике выполнения упражнений и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы избежать перетренированности и травм.

Таким образом, тренажёры могут быть эффективным инструментом для наращивания мышечной массы, особенно для начинающих спортсменов или в период реабилитации после травм. Однако для полноценного и гармоничного развития мускулатуры рекомендуется комбинировать их с упражнениями со свободными весами и функциональными тренировками.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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