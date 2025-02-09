Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Красноухие черепахи оказались выброшены в мусорном контейнере
Россиянка побывала в Таиланде и развенчала популярные мифы о стране
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Чистота и порядок в саду: как газонный разделитель упростит уход
Садальский пожаловался на блокировку YouTube
Отказ от умывания на месяц: экстремальный бьюти-тренд с ужасными последствиями для кожи

Лень вставать по утрам? Простая разминка, которая разбудит тело и мозг

2:19
Спорт

Утренняя разминка — ключ к бодрости и продуктивности на весь день. Всего несколько минут простых упражнений помогут разбудить тело и ум, улучшить настроение и повысить работоспособность.

Йога
Фото: Freepik by senivpetro
Йога

Преимущества утренней зарядки

  • Энергия на весь день: активизирует кровообращение и обмен веществ, что способствует приливу сил.
  • Улучшение настроения: физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, повышая эмоциональный фон.
  • Поддержание здоровья: регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему и мышцы.

Рекомендованный комплекс упражнений

Повороты головы

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
  • Плавно поверните голову вправо, затем влево, стараясь достичь подбородком линии плеча.
  • Повторите по 8 раз в каждую сторону.

Вращения плечами

  • Стоя прямо, опустите руки вдоль тела.
  • Выполняйте круговые движения плечами вперед, затем назад.
  • Сделайте по 6 вращений в каждом направлении.

Наклоны туловища

  • Ноги на ширине плеч, руки на поясе.
  • Наклоняйтесь в стороны, стараясь достать рукой до колена или ниже.
  • Повторите по 10 раз в каждую сторону.

Приседания

  • Ноги чуть шире плеч, руки перед собой.
  • Сгибайте колени, опускаясь до параллели бедер с полом, затем возвращайтесь в исходное положение.
  • Выполните 15 повторений.

Выпады вперед

  • Из положения стоя сделайте шаг вперед, сгибая колено под прямым углом.
  • Вернитесь обратно и повторите другой ногой.
  • Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.

Планка

  • Примите упор лежа на предплечьях и носках.
  • Держите тело прямым, без прогибов.
  • Удерживайте позицию 30 секунд, постепенно увеличивая время.

Советы по выполнению

  • Регулярность: старайтесь выполнять упражнения каждое утро.
  • Дыхание: дышите ровно и глубоко, не задерживайте дыхание.
  • Комфорт: выбирайте удобную одежду и обувь для занятий.

Начните свой день с этих простых упражнений, и вы заметите, как улучшается ваше самочувствие и настроение.

Уточнения

Лень (такжебезде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Ажиотаж вокруг золота: 8 тысяч слитков покинули хранилища Банка Англии
Ажиотаж вокруг золота: 8 тысяч слитков покинули хранилища Банка Англии
Последние материалы
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах
Лень вставать по утрам? Простая разминка, которая разбудит тело и мозг
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Красноухие черепахи оказались выброшены в мусорном контейнере
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Россиянка побывала в Таиланде и развенчала популярные мифы о стране
Отказ от умывания на месяц: экстремальный бьюти-тренд с ужасными последствиями для кожи
Чистота и порядок в саду: как газонный разделитель упростит уход
Садальский пожаловался на блокировку YouTube
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.