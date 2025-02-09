Лень вставать по утрам? Простая разминка, которая разбудит тело и мозг
2:19
Утренняя разминка — ключ к бодрости и продуктивности на весь день. Всего несколько минут простых упражнений помогут разбудить тело и ум, улучшить настроение и повысить работоспособность.
Фото: Freepik by senivpetro
Йога
Преимущества утренней зарядки
- Энергия на весь день: активизирует кровообращение и обмен веществ, что способствует приливу сил.
- Улучшение настроения: физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, повышая эмоциональный фон.
- Поддержание здоровья: регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему и мышцы.
Рекомендованный комплекс упражнений
Повороты головы
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
- Плавно поверните голову вправо, затем влево, стараясь достичь подбородком линии плеча.
- Повторите по 8 раз в каждую сторону.
Вращения плечами
- Стоя прямо, опустите руки вдоль тела.
- Выполняйте круговые движения плечами вперед, затем назад.
- Сделайте по 6 вращений в каждом направлении.
Наклоны туловища
- Ноги на ширине плеч, руки на поясе.
- Наклоняйтесь в стороны, стараясь достать рукой до колена или ниже.
- Повторите по 10 раз в каждую сторону.
Приседания
- Ноги чуть шире плеч, руки перед собой.
- Сгибайте колени, опускаясь до параллели бедер с полом, затем возвращайтесь в исходное положение.
- Выполните 15 повторений.
Выпады вперед
- Из положения стоя сделайте шаг вперед, сгибая колено под прямым углом.
- Вернитесь обратно и повторите другой ногой.
- Сделайте по 10 повторений на каждую ногу.
Планка
- Примите упор лежа на предплечьях и носках.
- Держите тело прямым, без прогибов.
- Удерживайте позицию 30 секунд, постепенно увеличивая время.
Советы по выполнению
- Регулярность: старайтесь выполнять упражнения каждое утро.
- Дыхание: дышите ровно и глубоко, не задерживайте дыхание.
- Комфорт: выбирайте удобную одежду и обувь для занятий.
Начните свой день с этих простых упражнений, и вы заметите, как улучшается ваше самочувствие и настроение.
Уточнения
Лень (также — безде́лье, реже — ле́ность) — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности.
Новости о спорте
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру