Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влюблённые забыли о романтике: как соцсети повлияли на отношения между женщинами и мужчинами?
Россию могут заполонить латыши? Почему народ из Латвии эмигрирует, объяснил эксперт
Сладко спать в постели мечты: на что обращать внимание при выборе постельного белья?
Мандариновое дерево у вас дома: как правильно прорастить косточку
Тапиры возвращаются в Бразилию: почему это хороший знак для экосистемы?
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
От дивана до первых километров: тренеры не говорят об этом, но именно этот прием поможет вам втянуться в бег
Волшебные таблетки от всего: почему народ так полюбил БАДы?
Забудьте про долгую разморозку: эти способы работают за считанные минуты

Простое, но мощное упражнение для пресса: мышцы проявятся после первых повторений

2:05
Спорт

Мечтаете о рельефном прессе, но не знаете, с чего начать? Оказывается, одно простое упражнение способно задействовать как прямые, так и косые мышцы живота, обеспечивая эффективную тренировку в домашних условиях.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Преимущества упражнения

  • Комплексная проработка мышц: упражнение одновременно задействует прямые и косые мышцы живота, способствуя гармоничному развитию пресса.
  • Доступность: не требует специального оборудования или посещения спортзала — достаточно свободного пространства и коврика.
  • Удобство выполнения: упражнение можно выполнять в любое время, адаптируя под свой график.

Техника выполнения

  1. Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
  2. Руки расположите за головой или скрестите на груди.
  3. Напрягите мышцы живота и поднимите верхнюю часть тела к коленям, выполняя скручивание.
  4. Медленно вернитесь в исходное положение.
  5. Повторите упражнение 15-20 раз, выполняя 3 подхода.

Рекомендации по выполнению

  • Дыхание: выдыхайте при подъеме тела и вдыхайте при опускании.
  • Темп: выполняйте движения медленно и контролируемо, избегая рывков.
  • Постепенное увеличение нагрузки: начните с комфортного количества повторений, постепенно увеличивая их по мере укрепления мышц.

Дополнительные советы

  • Разнообразие тренировок: для достижения лучших результатов комбинируйте это упражнение с другими, направленными на развитие разных групп мышц живота.
  • Правильное питание: сбалансированный рацион способствует снижению подкожного жира, делая мышцы пресса более заметными.
  • Регулярность: постоянные тренировки и соблюдение режима питания помогут быстрее достичь желаемого результата.

Включив это упражнение в свою тренировочную программу, вы сможете эффективно проработать мышцы живота и приблизиться к своей цели — крепкому и рельефному прессу.

Уточнения

Пресс  сокращенное название мышц живота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Гости пальчики оближут! Рецепт идеального кимчи от повара
Русский образ и спортивный шик: что будет модно носить в феврале 2025 года?
Рабочую неделю могут сократить до 36 часов в РФ: как с этим связан украинский конфликт?
Недостаток магния: какие продукты помогут восполнить дефицит
Человечество всю жизнь варило яйца неправильно: открытие сделали итальянские учёные
Как защитить стиральную машину от известкового налёта? Простые и действенные способы
Как озеленить тенистый участок? 3 лучших растения для посадки
Три каши, которые не дают похудеть — а ведь многие их едят каждое утро
Простое, но мощное упражнение для пресса: мышцы проявятся после первых повторений
Страны Балтии готовятся выдернуть штепсель.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.