Удивительный метод, который поможет вам подтягиваться больше без лишних усилий

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Подтягивания — одно из лучших упражнений для развития верхней части тела. Они задействуют множество мышц, включая широчайшие, пресс и предплечья. Однако многим людям сложно выполнять это упражнение. Известный тренер Дэн Джон считает, что каждый должен уметь подтягиваться, и предлагает следующие советы для тех, кто пока не может выполнить пять повторений подряд.

Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подтягивается на турнике

Научитесь висеть

Основатель "Системы функционального движения" Грей Кук рекомендует сначала освоить вис на прямых руках и удержание в верхней точке на согнутых руках. Это поможет телу привыкнуть к движению. Начните с виса на перекладине, стремясь удержаться хотя бы 30 секунд. Постепенно увеличивайте время до одной минуты. Когда сможете без проблем висеть по минуте, попробуйте вис на одной руке.

Удерживайте верхнюю позицию

Подпрыгните и схватитесь за перекладину согнутыми руками, замерев в верхней точке. Используйте любой удобный хват: ладонями вперед или назад. Практикуйте это упражнение, пока не сможете удерживаться в верхней позиции в течение минуты без колебаний.

Укрепляйте пресс

Известный тренер Дэн Джон подчеркивает важность сильного пресса для успешных подтягиваний. Он рекомендует сочетать подтягивания с упражнениями на пресс, такими как катание ролика. Это упражнение эффективно укрепляет мышцы кора, что способствует улучшению техники подтягиваний.

Практикуйтесь регулярно

Соучредитель компании "StrongFirst" Павел Цацулин советует часто и качественно отрабатывать упражнение для улучшения результатов. Включайте подтягивания в каждую тренировку, например, три раза в неделю. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов, уделяя внимание технике и контролю движений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете постепенно увеличить количество подтягиваний и укрепить мышцы верхней части тела. Помните, что регулярность и правильная техника — ключевые факторы успеха.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

