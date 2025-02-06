Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот простой метод поможет сохранить семена томатов на 5 лет
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Авто намекает на проблему: если фары запотели, пора обратить внимание на этот важный момент
Эта трава гарантированно сработает как натуральное средство против мышей
Юрий Лоза почтил память музыканта Боба Марли
От самолётов до прогнозов погоды: квантовые технологии будут использовать для моделирования турбулентности
Куриные рулетики с грибами и чесноком — шикарная идея для семейного или праздничного ужина
Туристка из Великобритании покоряет пустыни Саудовской Аравии
Косметика, которая портит кожу: избавьтесь от этих средств прямо сейчас

Удивительный метод, который поможет вам подтягиваться больше без лишних усилий

2:13
Спорт

Подтягивания — одно из лучших упражнений для развития верхней части тела. Они задействуют множество мышц, включая широчайшие, пресс и предплечья. Однако многим людям сложно выполнять это упражнение. Известный тренер Дэн Джон считает, что каждый должен уметь подтягиваться, и предлагает следующие советы для тех, кто пока не может выполнить пять повторений подряд.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Научитесь висеть

Основатель "Системы функционального движения" Грей Кук рекомендует сначала освоить вис на прямых руках и удержание в верхней точке на согнутых руках. Это поможет телу привыкнуть к движению. Начните с виса на перекладине, стремясь удержаться хотя бы 30 секунд. Постепенно увеличивайте время до одной минуты. Когда сможете без проблем висеть по минуте, попробуйте вис на одной руке.

Удерживайте верхнюю позицию

Подпрыгните и схватитесь за перекладину согнутыми руками, замерев в верхней точке. Используйте любой удобный хват: ладонями вперед или назад. Практикуйте это упражнение, пока не сможете удерживаться в верхней позиции в течение минуты без колебаний.

Укрепляйте пресс

Известный тренер Дэн Джон подчеркивает важность сильного пресса для успешных подтягиваний. Он рекомендует сочетать подтягивания с упражнениями на пресс, такими как катание ролика. Это упражнение эффективно укрепляет мышцы кора, что способствует улучшению техники подтягиваний.

Практикуйтесь регулярно

Соучредитель компании "StrongFirst" Павел Цацулин советует часто и качественно отрабатывать упражнение для улучшения результатов. Включайте подтягивания в каждую тренировку, например, три раза в неделю. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов, уделяя внимание технике и контролю движений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете постепенно увеличить количество подтягиваний и укрепить мышцы верхней части тела. Помните, что регулярность и правильная техника — ключевые факторы успеха.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Садоводство, цветоводство
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Последние материалы
Вред и польза: как правильно ухаживать за полостью рта
Уход за землёй: что делать после сбора картофеля?
5 решений для кухни, которые больше не в тренде
Удивительный метод, который поможет вам подтягиваться больше без лишних усилий
Сон с кошкой – уют или угроза? Разбираем все плюсы и минусы
Лаванда на подоконнике: как вырастить ароматный кустик дома
Маску подрезали крылышки: конфликт интересов не даст ему править в небе США
Фрукты, которые нельзя есть с лекарствами от холестерина: ошибка с опасными последствиями
Почему мы пересели на электромобили, а не на биотопливо? Разгадка кроется не в экологии
Прыгающий зонд на Луне: как китайский Чанъэ-7 поможет раскрыть тайны спутника Земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.