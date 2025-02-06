Удивительный метод, который поможет вам подтягиваться больше без лишних усилий

Подтягивания — одно из лучших упражнений для развития верхней части тела. Они задействуют множество мышц, включая широчайшие, пресс и предплечья. Однако многим людям сложно выполнять это упражнение. Известный тренер Дэн Джон считает, что каждый должен уметь подтягиваться, и предлагает следующие советы для тех, кто пока не может выполнить пять повторений подряд.
Основатель "Системы функционального движения" Грей Кук рекомендует сначала освоить вис на прямых руках и удержание в верхней точке на согнутых руках. Это поможет телу привыкнуть к движению. Начните с виса на перекладине, стремясь удержаться хотя бы 30 секунд. Постепенно увеличивайте время до одной минуты. Когда сможете без проблем висеть по минуте, попробуйте вис на одной руке.
Подпрыгните и схватитесь за перекладину согнутыми руками, замерев в верхней точке. Используйте любой удобный хват: ладонями вперед или назад. Практикуйте это упражнение, пока не сможете удерживаться в верхней позиции в течение минуты без колебаний.
Известный тренер Дэн Джон подчеркивает важность сильного пресса для успешных подтягиваний. Он рекомендует сочетать подтягивания с упражнениями на пресс, такими как катание ролика. Это упражнение эффективно укрепляет мышцы кора, что способствует улучшению техники подтягиваний.
Соучредитель компании "StrongFirst" Павел Цацулин советует часто и качественно отрабатывать упражнение для улучшения результатов. Включайте подтягивания в каждую тренировку, например, три раза в неделю. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов, уделяя внимание технике и контролю движений.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете постепенно увеличить количество подтягиваний и укрепить мышцы верхней части тела. Помните, что регулярность и правильная техника — ключевые факторы успеха.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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