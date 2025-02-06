Офисное кресло — ваш новый тренажёр: рассказываем, как держать форму без спортзала

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Вы когда-нибудь задумывались, как поддерживать физическую форму, когда на спорт нет времени? Современный ритм жизни часто не оставляет места для длительных тренировок, но это не повод отказываться от активности. Существует множество упражнений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте, не отрываясь от дел.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

Почему короткие тренировки эффективны

Даже кратковременные занятия могут положительно влиять на здоровье и физическую форму.

"Если вы уверены, что полезными могут быть только длинные тренировки в зале, вы ошибаетесь. На самом деле даже небольшие занятия могут положительно сказываться на здоровье и фигуре", — отмечает эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач.

Регулярные короткие тренировки помогают поддерживать мышечный тонус, улучшают кровообращение и повышают общий уровень энергии.

Комплекс упражнений для офиса

Вот несколько упражнений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте:

Ходьба с высоким подниманием бедра

Встаньте прямо, ноги вместе или слегка разведены.

Начните попеременно поднимать колени, стараясь достичь угла 90 градусов.

Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода.

Отжимания от стола

Подойдите к устойчивому столу, упритесь в него руками на ширине плеч.

Отойдите назад, чтобы тело было под углом.

Сгибайте локти, опуская грудь к столу, затем возвращайтесь в исходное положение.

Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений.

Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Согните колени, опускаясь, как будто садитесь на стул, затем вернитесь в исходное положение.

Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

Повороты корпуса в сторону

Сядьте на стуле, спина прямая.

Поверните верхнюю часть тела влево, затем вправо, задерживаясь в каждой позиции на несколько секунд.

Повторите по 10 раз в каждую сторону.

Планка с касанием плеча

Встаньте в упор лежа, руки под плечами.

Поднимите правую руку и коснитесь левого плеча, затем повторите с другой стороны.

Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода.

Включение этих упражнений в ежедневный график поможет поддерживать физическую форму без необходимости посещения спортзала. Главное — регулярность и стремление к здоровому образу жизни.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

