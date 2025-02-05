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Если сидишь больше 10 часов в день — срочно сделай это

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Спорт

Мы знаем, что долгие часы за компьютером вредны для здоровья, но сколько именно нужно двигаться, чтобы компенсировать этот вред?

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Исследования показывают: 30-40 минут физической активности средней или высокой интенсивности в день могут полностью нейтрализовать негативные последствия 10-часового сидения.

Даже если у вас офисная работа, регулярные тренировки помогают снизить риск преждевременной смерти и сохранить здоровье, пишет ScienceAlert.

Быстрая ходьба, йога, велосипед, работа в саду или даже энергичная уборка — любое движение приносит пользу. Если сложно выделить 40 минут сразу, начните с малого: поднимайтесь по лестнице, выходите на короткие прогулки, добавьте немного активности в повседневную рутину.

Главное — двигаться, ведь ваше тело создано не для того, чтобы весь день проводить в кресле!

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Велосипе́д  — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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