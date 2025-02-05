Нужно ли есть перед тренировкой? Эксперты развеяли популярные мифы

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Есть или не есть перед тренировкой — вопрос, который вызывает споры среди спортсменов и любителей фитнеса. Одни предпочитают тренироваться натощак, считая, что это поможет быстрее похудеть, другие боятся, что приём пищи перед занятием вызовет дискомфорт.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Однако спортивные диетологи уверены: подход к питанию перед физической нагрузкой должен зависеть от её продолжительности и интенсивности.

Когда тренировка натощак допустима?

По словам спортивного диетолога Майкла Ривиса-младшего, выполнение упражнений без предварительного приёма пищи безопасно лишь в определённых случаях. Он утверждает, что тренироваться натощак можно, если речь идёт о кардионагрузках низкой интенсивности — ходьбе, лёгком беге, плавании, йоге или езде на велосипеде.

Также допустимо проводить силовые тренировки средней интенсивности, если их продолжительность не превышает 75 минут, пишет HuffPost.

Эксперт объясняет, что в таких условиях организм использует запасы гликогена — углевода, хранящегося в мышцах и печени, а также может расщеплять жировые отложения для получения энергии. Однако в условиях интенсивной нагрузки (более 85% от максимальной частоты сердечных сокращений) сжигание жира происходит медленнее, чем переработка углеводов, что может привести к нехватке энергии.

Почему тренировки на голодный желудок могут быть неэффективными?

Диетолог Джулия Лонг предупреждает, что отсутствие пищи перед интенсивной или продолжительной тренировкой снижает ее результативность. Если организму не хватает энергии, выносливость снижается, а мышцы не могут работать на полную силу.

Особенно это актуально для занятий, продолжающихся более 75 минут. В таких случаях организм может начать расщеплять мышечную ткань, чтобы восполнить недостаток энергии. Кроме того, повышается уровень кортизола — гормона стресса, что может замедлить процесс восстановления.

Грейс Келли, ещё один спортивный диетолог, подчёркивает, что даже тем, кто стремится похудеть, не стоит отказываться от еды перед тренировкой. Недостаток калорий не только снижает эффективность занятий, но и может замедлить обмен веществ, повысить риск травм и ухудшить общее самочувствие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

