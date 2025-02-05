КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией

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Менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин сообщил, что команда рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией. Он отметил, что российские клубы демонстрируют высокий уровень игры, и сборные уже имели успешный опыт встреч.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Джин также добавил, что команда надеется провести матч с Россией в даты, соответствующие расписанию Международной федерации футбола (ФИФА). Такие товарищеские матчи между национальными сборными являются обычной практикой.

Ранее сборная КНДР уже играла товарищеские матчи с российскими клубами из Первой лиги. 2 февраля она одержала победу над "Тюменью" со счётом 1:0, а 4 февраля сыграла вничью с калининградской "Балтикой" — 1:1.

Последний товарищеский матч сборная России провела 19 ноября 2024 года, обыграв команду Сирии со счётом 4:0.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).

