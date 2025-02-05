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Не можем повлиять: как сборной России по хоккею пережить недопуск на ЧМ-2026

3:35
Спорт

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение российской команды и не допускать её на чемпионат мира 2026 года. С 2022 года российские спортсмены могли выступать только на турнирах с участием команд из дружественных стран.

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Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв
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Основатель Межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев поделился с Pravda.Ru своим мнением по этому поводу.

Сложно сказать, когда ситуация изменится, сказал эксперт.

"Чтобы понять, какие процессы происходят, нужно быть вовлечённым в них изнутри. Мы все знаем, что отечественный спорт почти полностью изолирован от европейского, за редким исключением, из-за известных политических событий и попыток влиять на нашу страну через спорт. К сожалению, спорт давно стал инструментом политики", - отметил Алексеев.

Он считает, что изменения могут произойти только после изменения политики в отношении нашей страны. Сейчас могут наблюдаться некоторые тенденции в связи с изменениями в руководстве в США. Ведь европейские политические структуры и ведущие мировые спортивные федерации, которые в основном базируются в Европе, чутко реагируют на эти изменения.

"Однако в ближайшей перспективе, по моему мнению, ожидать чего-то значимого не стоит. Позиция Запада понятна, и нашему спорту остаётся только развиваться в тех условиях, в которых он, к сожалению, находится сейчас", - добавил эксперт.

Он обратил внимание, что в плане чемпионата мира, к сожалению, спортивная система выстроена таким образом, что мы не можем повлиять на эти структуры. Можно попытаться провести альтернативные соревнования, возможно, даже международного уровня, с участием стран, лояльных к нашей стране.

"Но это не будет непосредственно этим турниром. Тем не менее, у нашей страны есть пути для развития в любых условиях. Однако те соревнования, которые проводятся под эгидами мировых федераций, конечно, являются заложниками политических событий, которые сейчас происходят", - сказал Алексеев.

Он считает, что те представители спортивного сообщества, которые понимают, что спорт — это в первую очередь конкуренция, и конкуренция с сильными соперниками, такими как сборная России, считают, что это большая потеря для мирового спорта во всех видах. Но, к сожалению, и европейские федерации, и другие страны, в которых проводятся соревнования, являются заложниками своих политических систем. Поэтому даже если кто-то и сожалеет об отсутствии нашей страны на соревнованиях, то, за редким исключением, это будут ветераны спорта, а действующие спортсмены вряд ли будут публично высказываться, чтобы избежать негатива к себе внутри своих стран, отметил общественник.

"Когда началась репрессивная система по отношению к нашему спорту, некоторые спортсмены действительно высказывались с непониманием принципов исключения российского спорта из мировых соревнований. Однако на них обрушился шквал критики со стороны спортивных, политических и социальных сфер своих стран, которые находятся на экваторе общей ненависти к нашей стране. Остаётся только сохранять стойкость и верность нашей родине", - заключил Алексеев. 

Уточнения

Хокке́й с ша́йбой хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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