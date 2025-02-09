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Алкоголь после тренировки: через сколько времени можно выпить, чтобы не навредить

1:12
Спорт

Если так получилось, что после похода в спортзал в пятницу у вас с друзьями вечеринка, на которой будут алкогольные коктейли и другие напитки, лучше отказаться от такого мероприятия. Дело в том, что сразу после занятия спортом выпивать не стоит, поскольку это может негативно отразиться на спортивных результатах.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Ученые Университета Майами выяснили, что люди, которые много занимаются спортом, выпивают больше, чем их неактивные товарищи.

Например, довольно часто бегуны на длинные дистанции вознаграждают себя алкогольным напитком. Иногда и занятия йогой проходят с бокалом вина.

Однако при употреблении алкоголя организм использует энергию для детоксикации, а не для восстановления, заживления и роста мышц.

Алкоголь после тренировки пить нельзя, если вы хотите нарастить мышцы. Дело в том, что, спиртное влияет на скорость синтеза белка — процесса, посредством которого мышцы растут и восстанавливаются.

Ученые не советуют пить алкоголь в первый час после тренировки. Организм в это время должен быть снабжён энергией и водой.

 

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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