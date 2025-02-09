Алкоголь после тренировки: через сколько времени можно выпить, чтобы не навредить

Если так получилось, что после похода в спортзал в пятницу у вас с друзьями вечеринка, на которой будут алкогольные коктейли и другие напитки, лучше отказаться от такого мероприятия. Дело в том, что сразу после занятия спортом выпивать не стоит, поскольку это может негативно отразиться на спортивных результатах.
Ученые Университета Майами выяснили, что люди, которые много занимаются спортом, выпивают больше, чем их неактивные товарищи.
Например, довольно часто бегуны на длинные дистанции вознаграждают себя алкогольным напитком. Иногда и занятия йогой проходят с бокалом вина.
Однако при употреблении алкоголя организм использует энергию для детоксикации, а не для восстановления, заживления и роста мышц.
Алкоголь после тренировки пить нельзя, если вы хотите нарастить мышцы. Дело в том, что, спиртное влияет на скорость синтеза белка — процесса, посредством которого мышцы растут и восстанавливаются.
Ученые не советуют пить алкоголь в первый час после тренировки. Организм в это время должен быть снабжён энергией и водой.
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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