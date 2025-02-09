Как заморозить лишние килограммы? Зимние тренировки помогут похудеть

Многие люди отказываются заниматься спортом зимой из-за холода, однако у таких тренировок много плюсов. Так считает спортивный врач в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке Карен М. Саттон.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит по снежной дороге

По ее словам, минусовая температура может уменьшить воспаление в организме. Еще занятия на морозе позволят сжигать больше калорий — организму придётся работать сильнее, чтобы разогреться.

Еще один плюс — после тренировок на холоде человек чувствует прилив сил и бодрости, а также счастье. Это происходит за счёт выброса серотонина.

Уточнения

Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.



