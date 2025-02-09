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Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше

1:17
Спорт

Для людей, которые стремятся похудеть, 10 000 шагов в день уже давно считаются золотым стандартом упражнений. Однако, как выяснили американские учёные, акцентирование внимания на времени, которое вы тратите на тренировки, а не на количестве шагов, может быть столь же эффективным для снижения веса и увеличения продолжительности жизни.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

В ходе исследования были изучены данные порядка 15 000 женщин старше 62 лет за четыре года. Каждая одевала фитнес-трекер для измерения уровня активности и ежегодно заполняла анкеты о состоянии здоровья.

Оказалось, что у добровольцев, которые каждый день проходили от 8000 до 8500 шагов, на 40 процентов уменьшилась вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с теми, кто делал около 3000 шагов в день. Однако такое же снижение риска наблюдалось и у тех, кто тренировался по 75 минут в день. Получается, измерение количества шагов не так уж и необходимо.

Ученые опровергли правило 10 000 шагов. По их мнению, нет волшебного числа для физических упражнений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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