Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день

Планка — хорошее упражнение для развития пресса и других мышц. Эксперты рассказали, зачем ее делать каждый день.
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Упражнение планка
Во время выполнения этого упражнения вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Все тело в этот момент работает.
Плюсы ежедневной планки:
Боли в спине станут меньше. Планка очень полезна для осанки.
Обмен веществ ускорится. Упражнение помогает сжигать калории. В то же время ваши мышцы растут.
Крепкая нервная система. Планка задействует именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.
Хорошая гибкость. Планка помогает растянуть все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Это облегчает повседневные движения, сообщает "Чемпионат".
Уточнения
Пла́нка (через немPlanke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар.рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.