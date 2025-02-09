Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день

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Спорт

Планка — хорошее упражнение для развития пресса и других мышц. Эксперты рассказали, зачем ее делать каждый день.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Во время выполнения этого упражнения вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Все тело в этот момент работает.

Плюсы ежедневной планки:

  • Боли в спине станут меньше. Планка очень полезна для осанки.
  • Обмен веществ ускорится. Упражнение помогает сжигать калории. В то же время ваши мышцы растут.
  • Крепкая нервная система. Планка задействует именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.
  • Хорошая гибкость. Планка помогает растянуть все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Это облегчает повседневные движения, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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