Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Планка — хорошее упражнение для развития пресса и других мышц. Эксперты рассказали, зачем ее делать каждый день.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Во время выполнения этого упражнения вы опираетесь на предплечья и пальцы ног и стараетесь держать корпус и ноги на прямой линии. Все тело в этот момент работает.

Плюсы ежедневной планки:

Боли в спине станут меньше. Планка очень полезна для осанки.

Обмен веществ ускорится. Упражнение помогает сжигать калории. В то же время ваши мышцы растут.

Крепкая нервная система. Планка задействует именно те группы мышц, которые часто напрягаются при стрессе и перенапряжении.

Хорошая гибкость. Планка помогает растянуть все задние группы мышц: плечи, лопатки, бёдра, икры, ступни и даже пальцы ног. Это облегчает повседневные движения, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

