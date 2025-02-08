Этот скрытый процесс во время тренировок заставляет мозг работать иначе

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Инженеры Массачусетского технологического института выяснили, что спорт не только помогает укрепить мышцы, но и ускоряет рост новых нервных клеток.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Когда человек делает упражнения, мышцы выделяют особые вещества — миокины, которые стимулируют рост нейронов. Они растут в четыре раза быстрее.

Это открытие стало первым шагом к пониманию физических упражнений как лекарства.

Ученые генетически модифицировали мышечную ткань, чтобы она сокращалась при воздействии света, имитируя физическую активность. Под воздействием миокинов нейроны начинали расти и развиваться намного активнее, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка.

