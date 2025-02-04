Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан

Если вы новичок в йоге, добро пожаловать! Это прекрасная практика, которая сочетает в себе дыхательные упражнения, медитацию и движения, что может творить чудеса для вашего тела.
Исследования показывают, что йога помогает улучшить сон и справиться со стрессом.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что практика разума и тела поддерживает психическое здоровье.
Независимо от того, привлекает ли вас йога ради физических, умственных или духовных преимуществ, базовое понимание распространенных поз может сделать вашу практику гораздо более плавной.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.