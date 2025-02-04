Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан

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Если вы новичок в йоге, добро пожаловать! Это прекрасная практика, которая сочетает в себе дыхательные упражнения, медитацию и движения, что может творить чудеса для вашего тела.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Исследования показывают, что йога помогает улучшить сон и справиться со стрессом.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что практика разума и тела поддерживает психическое здоровье.

Независимо от того, привлекает ли вас йога ради физических, умственных или духовных преимуществ, базовое понимание распространенных поз может сделать вашу практику гораздо более плавной.

Поза горы

Встаньте прямо, опустите плечи назад.

Почувствуйте заземление, когда ваша макушка тянется к небу.

Сделайте глубокий вдох; вытяните руки вверх.

Поза ребёнка

Сядьте на пятки.

Раздвиньте колени.

Вытяните кончики пальцев вперед, чтобы грудь опиралась на коврик.

"Кошка-корова"

Положите руки на коврик, встаньте на четвереньки.

На вдохе опустите живот к полу, согните спину и поднимите взгляд.

На выдохе скручивайтесь и округляйте позвоночник, направляя взгляд к пупку.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

