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Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан

1:15
Спорт

Если вы новичок в йоге, добро пожаловать! Это прекрасная практика, которая сочетает в себе дыхательные упражнения, медитацию и движения, что может творить чудеса для вашего тела.

Йога
Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Йога

Исследования показывают, что йога помогает улучшить сон и справиться со стрессом.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что практика разума и тела поддерживает психическое здоровье.

Независимо от того, привлекает ли вас йога ради физических, умственных или духовных преимуществ, базовое понимание распространенных поз может сделать вашу практику гораздо более плавной.

Поза горы

  • Встаньте прямо, опустите плечи назад.
  • Почувствуйте заземление, когда ваша макушка тянется к небу.
  • Сделайте глубокий вдох; вытяните руки вверх.

Поза ребёнка

  • Сядьте на пятки.
  • Раздвиньте колени.
  • Вытяните кончики пальцев вперед, чтобы грудь опиралась на коврик.

"Кошка-корова"

  • Положите руки на коврик, встаньте на четвереньки.
  • На вдохе опустите живот к полу, согните спину и поднимите взгляд.
  • На выдохе скручивайтесь и округляйте позвоночник, направляя взгляд к пупку.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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