Живот станет плоским без диет и изнуряющих тренировок: как для этого ходить и сколько?

Чтобы убрать жир с живота с помощью ходьбы, необходимо тренироваться не менее 3 раз в неделю по 45/60 минут или каждый день по 30 минут.

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При таком типе активности и недельной программе вы сможете сжечь около 300 калорий, ходя со средней скоростью 6,5 км/ч в течение часа. Ходьба также снижает уровень холестерина.

Чтобы максимально эффективно сбросить вес и убрать живот при ходьбе, важно чередовать темп, то есть сочетать быструю и медленную ходьбу. Несколько исследований показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — это занятие, которое гарантирует наилучшие результаты с точки зрения потери веса и повышения тонуса.

Прогулку можно выполнять следующим образом:

Медленный темп в течение 10 минут;

Увеличивайте интенсивность и идите очень быстро в течение 30 секунд;

Снова сбавьте темп, чтобы у вас было достаточно времени на восстановление;

Повторите цикл еще 9 раз.

После окончания тренировки пройдитесь еще 10 минут в медленном темпе, чтобы остыть.

Те, кто хочет максимально повысить эффективность этой попеременной ходьбы, могут тренироваться в гору, на холмистой местности или на беговой дорожке, регулируя наклон.

Если вы хотите похудеть и уменьшить живот, идеальным вариантом будет ходить каждый день или, по крайней мере, большую часть дней недели. Если ваша цель — использовать эту активность для похудения, вам следует проходить около 6 км примерно за 1 час не менее 4 раз в неделю, что в общей сложности составляет 24 км в неделю.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

