Живот станет плоским без диет и изнуряющих тренировок: как для этого ходить и сколько?

Чтобы убрать жир с живота с помощью ходьбы, необходимо тренироваться не менее 3 раз в неделю по 45/60 минут или каждый день по 30 минут.
При таком типе активности и недельной программе вы сможете сжечь около 300 калорий, ходя со средней скоростью 6,5 км/ч в течение часа. Ходьба также снижает уровень холестерина.
Чтобы максимально эффективно сбросить вес и убрать живот при ходьбе, важно чередовать темп, то есть сочетать быструю и медленную ходьбу. Несколько исследований показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — это занятие, которое гарантирует наилучшие результаты с точки зрения потери веса и повышения тонуса.
Прогулку можно выполнять следующим образом:
Те, кто хочет максимально повысить эффективность этой попеременной ходьбы, могут тренироваться в гору, на холмистой местности или на беговой дорожке, регулируя наклон.
Если вы хотите похудеть и уменьшить живот, идеальным вариантом будет ходить каждый день или, по крайней мере, большую часть дней недели. Если ваша цель — использовать эту активность для похудения, вам следует проходить около 6 км примерно за 1 час не менее 4 раз в неделю, что в общей сложности составляет 24 км в неделю.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.