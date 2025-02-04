Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплый или холодный: какой свет лампы подходит для дома
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо

Живот станет плоским без диет и изнуряющих тренировок: как для этого ходить и сколько?

Спорт

Чтобы убрать жир с живота с помощью ходьбы, необходимо тренироваться не менее 3 раз в неделю по 45/60 минут или каждый день по 30 минут.

Похудение
Фото: Freepik by cookie_studio
Похудение

При таком типе активности и недельной программе вы сможете сжечь около 300 калорий, ходя со средней скоростью 6,5 км/ч в течение часа. Ходьба также снижает уровень холестерина.

Чтобы максимально эффективно сбросить вес и убрать живот при ходьбе, важно чередовать темп, то есть сочетать быструю и медленную ходьбу. Несколько исследований показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — это занятие, которое гарантирует наилучшие результаты с точки зрения потери веса и повышения тонуса.

Прогулку можно выполнять следующим образом:

  • Медленный темп в течение 10 минут;
  • Увеличивайте интенсивность и идите очень быстро в течение 30 секунд;
  • Снова сбавьте темп, чтобы у вас было достаточно времени на восстановление;
  • Повторите цикл еще 9 раз.
  • После окончания тренировки пройдитесь еще 10 минут в медленном темпе, чтобы остыть.

Те, кто хочет максимально повысить эффективность этой попеременной ходьбы, могут тренироваться в гору, на холмистой местности или на беговой дорожке, регулируя наклон.

Если вы хотите похудеть и уменьшить живот, идеальным вариантом будет ходить каждый день или, по крайней мере, большую часть дней недели. Если ваша цель — использовать эту активность для похудения, вам следует проходить около 6 км примерно за 1 час не менее 4 раз в неделю, что в общей сложности составляет 24 км в неделю.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо
Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?
Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.