Почувствуй себя Майком Тайсоном: как выбрать лучшие перчатки для бокса?

Есть несколько основных видов боксёрских перчаток. Как их правильно подобрать, расскажем ниже.
Выбирать перчатки лучше вживую, с примеркой. Важно делать это с бинтами, чтобы оценить посадку в реальных условиях.
Учитывайте свой вес и цели тренировок при выборе размера и веса перчаток. Для начинающих лучше всего подойдут универсальные тренировочные модели весом 12-14 унций.
Помните о регулярном уходе за перчатками: сушите их после тренировок, используйте антибактериальные вставки или спреи для предотвращения неприятного запаха.
Приобретение перчаток для каждого спортсмена индивидуально. Примерьте несколько моделей, посоветуйтесь с тренером и учитывайте боксёрские бинты, которые помогут безопасно тренироваться, пишет "Чемпионат".
Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.
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