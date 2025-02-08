Почувствуй себя Майком Тайсоном: как выбрать лучшие перчатки для бокса?

Есть несколько основных видов боксёрских перчаток. Как их правильно подобрать, расскажем ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Lott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Майк Тайсон

Выбирать перчатки лучше вживую, с примеркой. Важно делать это с бинтами, чтобы оценить посадку в реальных условиях.

Учитывайте свой вес и цели тренировок при выборе размера и веса перчаток. Для начинающих лучше всего подойдут универсальные тренировочные модели весом 12-14 унций.

Помните о регулярном уходе за перчатками: сушите их после тренировок, используйте антибактериальные вставки или спреи для предотвращения неприятного запаха.

Приобретение перчаток для каждого спортсмена индивидуально. Примерьте несколько моделей, посоветуйтесь с тренером и учитывайте боксёрские бинты, которые помогут безопасно тренироваться, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

