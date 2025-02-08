Сжигаем до 800 ккал за час, не прилагая усилий: как тренажёр эллипс помогает похудеть?

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Эллипс — не только способ разнообразить кардионагрузку, но и прекрасная возможность улучшить выносливость, координацию и баланс, поработать с сердечно-сосудистой системой. Также это выход для тех, кому беговая дорожка противопоказана.

Фото: freepik тренировки в спортзале

"Основная цель такого тренажера — кардионагрузки, направленные в первую очередь на жиросжигание, тренировку сердечно-сосудистой системы и выносливости", — цитирует тренера Михаила Прыгунова "Чемпионат".

Как заниматься?

Руки поставьте на рычаги. Не облокачивайтесь на них, вес тела вперёд не переносится. Встаньте в педали, убедитесь, что стопы плотно прилегают.

Выпрямите спину, но не прогибайтесь, это необходимо, чтобы не навредить позвоночнику.

Перед началом тренировки отрегулируйте длину шага, если это возможно. Найдите ту амплитуду, в которой вам удобно работать.

Ведущая нога совершает толчок вперёд, в то время как противоположная рука тянет поручень на себя. Затем стороны меняются местами.

При движении вес должен быть распределён равномерно.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

