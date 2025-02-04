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Домашние тренировки, которые заменят качалку: пресс станет рельефным без единого тренажёра

2:37
Спорт

Мечтаете о рельефном прессе, но нет возможности посещать тренажёрный зал? Достичь заветных "шести кубиков" можно и в домашних условиях, сочетая правильное питание и эффективные упражнения.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Путь к рельефному прессу

Чтобы сделать мышцы живота заметными, необходимо уменьшить жировую прослойку. Это достигается созданием дефицита калорий: потребляйте меньше энергии, чем расходуете. Однако не стоит резко ограничивать калорийность рациона — достаточно снизить её на 20-30%, чтобы организм продолжал получать необходимые питательные вещества.

Эффективные упражнения для дома

Скручивания с опусканием ноги

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их.
  • Руки за головой, лопатки оторваны от пола.
  • Выпрямите и опустите правую ногу, не касаясь пола.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

"Звезда"

  • Лягте на спину, руки и ноги разведены в стороны.
  • Поднимите правую ногу и тянитесь к ней левой рукой.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.

Скручивания "лягушка"

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и разведите их, соединяя стопы.
  • Руки вытянуты вперёд.
  • Поднимите лопатки и тянитесь руками к стопам.

Обратные скручивания

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их.
  • Руки вдоль тела.
  • Поднимите таз, подтягивая колени к груди.

"Скалолаз"

  • Примите упор лёжа на прямых руках.
  • Подтяните правое колено к груди, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с левой ногой.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет укрепить мышцы пресса и приблизить вас к желаемому результату.

Рекомендации для успеха

  • Постепенное увеличение нагрузки: начинайте с небольшого количества повторений, постепенно увеличивая их по мере укрепления мышц.
  • Сочетание с кардионагрузками: добавьте в свой распорядок дня кардиоупражнения, такие как бег или плавание, чтобы ускорить сжигание жира.
  • Сбалансированное питание: поотребляйте достаточное количество белков, полезных жиров и сложных углеводов для поддержания энергии и восстановления мышц.

Помните, что ключ к успеху — это регулярность и дисциплина. Даже без посещения зала можно достичь впечатляющих результатов, занимаясь дома и следуя простым рекомендациям.

Уточнения

Пресс  сокращенное название мышц живота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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