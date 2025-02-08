Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю
Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%
Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные
Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства
Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью
Прохор Шаляпин назвал четыре варианта имён для своих будущих детей
Почему тигры в Индии чувствуют себя в безопасности
Волшебный аромат: удивительные растения с шоколадным запахом
Минимальная пенсия в России: рост на 63,52% обгоняет инфляцию

Сделай из тела конфетку за 20 минут в день! Этот тренажер поможет скинуть кг и подтянуть фигуру

1:28
Спорт

Виброплатформы — тренажёры, использующие принцип вибрационного воздействия на тело.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Они универсальны — на них выполняются различные упражнения или просто принимаются статичные позы.

Производители утверждают, что вибрация стимулирует мышцы, ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира. Пользователей же эти тренажёры привлекают своей простотой использования и кажущейся эффективностью.

Как работает этот тренажер?

Вибрация вызывает рефлекторные сокращения мышц, которые воспринимают её как необходимость поддержания равновесия. Это приводит к увеличению мышечной активности, повышению тонуса и улучшению кровообращения в тканях.

Плюсы тренажера

  1. Повышение метаболизма. Вибрации стимулируют клеточный метаболизм, учащая сокращения мышечных волокон. Это повышает энергозатраты организма.
  2. Укрепление мышц. Регулярные занятия на виброплатформе укрепляют мускулы и повышают их эластичность за счёт многократных рефлекторных сокращений;
  3. Улучшение кровообращения. Вибрации оказывают массажный эффект, стимулируя кровообращение и лимфоток.
  4. Улучшение координации движений.
    Старания для поддержания равновесия во время занятий развивает работу вестибулярного аппарата, пишет "Чемпионат".

Интересно: длительность тренировки с виброплатформой может варьироваться от 10 до 20 минут в зависимости от вашего уровня подготовки и целей.

Уточнения

Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Наука и техника
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток Аудио 
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Красота и стиль
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Тортилья – секрет мексиканского счастья: что говорят диетологи
Магия первого впечатления: как создать идеальную прихожую
Удивительные адаптации животных: зачем жирафу длинная шея
Как выбрать правильное время для посадки деревьев? Всё зависит от климата
Газовые тревоги: цены в Европе вновь растут на фоне снижения запасов и угроз новых санкций
Уничтожьте эти кусты клубники немедленно: они могут испортить весь урожай
Нежные шоколадные брауни на скорую руку — для них понадобится всего 20 минут
Полететь в столицу на майские — дорогое удовольствие? Сравниваем цены из разных городов
Обычные тефтели могут быть сочнее в два раза — главное, правильно тушить
Учёные нашли способ определить пол австралопитека, жившего 3,5 млн лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.