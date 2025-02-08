Сделай из тела конфетку за 20 минут в день! Этот тренажер поможет скинуть кг и подтянуть фигуру

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Виброплатформы — тренажёры, использующие принцип вибрационного воздействия на тело.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Они универсальны — на них выполняются различные упражнения или просто принимаются статичные позы.

Производители утверждают, что вибрация стимулирует мышцы, ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира. Пользователей же эти тренажёры привлекают своей простотой использования и кажущейся эффективностью.

Как работает этот тренажер?

Вибрация вызывает рефлекторные сокращения мышц, которые воспринимают её как необходимость поддержания равновесия. Это приводит к увеличению мышечной активности, повышению тонуса и улучшению кровообращения в тканях.

Плюсы тренажера

Повышение метаболизма. Вибрации стимулируют клеточный метаболизм, учащая сокращения мышечных волокон. Это повышает энергозатраты организма. Укрепление мышц. Регулярные занятия на виброплатформе укрепляют мускулы и повышают их эластичность за счёт многократных рефлекторных сокращений; Улучшение кровообращения. Вибрации оказывают массажный эффект, стимулируя кровообращение и лимфоток. Улучшение координации движений.

Старания для поддержания равновесия во время занятий развивает работу вестибулярного аппарата, пишет "Чемпионат".

Интересно: длительность тренировки с виброплатформой может варьироваться от 10 до 20 минут в зависимости от вашего уровня подготовки и целей.

Уточнения

Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин.



