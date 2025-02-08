Сделай из тела конфетку за 20 минут в день! Этот тренажер поможет скинуть кг и подтянуть фигуру

Виброплатформы — тренажёры, использующие принцип вибрационного воздействия на тело.
Они универсальны — на них выполняются различные упражнения или просто принимаются статичные позы.
Производители утверждают, что вибрация стимулирует мышцы, ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира. Пользователей же эти тренажёры привлекают своей простотой использования и кажущейся эффективностью.
Вибрация вызывает рефлекторные сокращения мышц, которые воспринимают её как необходимость поддержания равновесия. Это приводит к увеличению мышечной активности, повышению тонуса и улучшению кровообращения в тканях.
Интересно: длительность тренировки с виброплатформой может варьироваться от 10 до 20 минут в зависимости от вашего уровня подготовки и целей.
Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.