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Как спортсмены побеждают лень: скрытые техники, которые работают для всех

1:19
Спорт

Развивать в себе силу воли важно, так как она помогает нам преодолевать трудности и добиваться целей. Умение контролировать свои желания, справляться с ограничениями и придерживаться выбранного курса напрямую влияет на качество жизни.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Однако чрезмерная концентрация на контроле может только навредить. Когда сила воли доходит до болезненного состояния, в голове появляется жёсткий, критикующий голос. Мы начинаем требовать от себя невозможного и подавлять естественные потребности, пишет "Чемпионат".

Те, кто максимально умеет контролировать себя, лучше строят отношения, реже сталкиваются с перееданиями, не пьют алкоголь. Однако, те, кому удаётся противостоять искушениям, практически не прибегают к самоограничениям.

При достижении целей спортсмен сталкивается с большим количеством препятствий. И только человек с развитыми морально-волевыми качествами может преодолевать ограничения, которые связаны с его деятельностью. Для атлета сила воли является ключевым фактором достижения профессионального успеха.

Спорт и сила воли находятся в круговой зависимости. Тренировки развивают самоконтроль, а он должен быть изначально базовым качеством будущего спортсмена.

Уточнения

Во́ля — способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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