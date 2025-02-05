Пробежки с питомцами сделают ваши прогулки веселее: как начать заниматься каникроссом?

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Если у вас есть собака и вы давно хотите разнообразить ваши ежедневные прогулки, обратите внимание на каникросс — совместные пробежки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Это совместный бег с питомцем по пересечённой местности, где хозяин и животное соединены специальной упряжкой. Впереди всегда бежит собака, задавая темп бега, и тянет хозяина за собой — это главное отличие каникросса от других кинологических дисциплин.

Такой спорт подходит начинающим, так как нагрузку в каникроссе можно наращивать постепенно, в зависимости от своей подготовки.

"Перед началом занятий важно подготовить собаку. Постепенно увеличивайте длительность и интенсивность пробежек. Обучите питомца базовым командам — "вперед", "стой", "направо", "налево". Начинать лучше с ровных дорожек без крутых подъёмов и сложных поворотов. После тренировки обязательно проверяйте состояние лап и следите за питьевым режимом собаки, особенно в жаркую погоду", — цитирует ветеринарного врача Викторию Романовскую "Чемпионат".

Она добавила, что каждый раз, выходя на прогулку, постепенно нужно добавлять небольшие пробежки. Так вы поймёте, готов ли питомец к активным физическим нагрузкам.

Кстати, такса или любая другая собака с короткими лапками не сможет тянуть хозяина за собой, в отличие от ездовых пород. Однако на любительском уровне каникроссом можно заниматься с любой собакой.

Уточнения

Каникросс — дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена.

