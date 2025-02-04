Меняем вредные привычки на полезные: как человеку справиться с искушениями?

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Нейропсихолог Светлана Колобова рассказала MoneyTimes. Ru из-за чего человек меняет свои привычки, и почему так трудно начать делать полезные дела.

Фото: freepik.com by dusanpetkovic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ спорт

Привычка — это автоматическое действие, которое мы выполняем без особых размышлений. Даже если она негативная, все равно может приносить удовлетворение, так как мы стремимся к энергосбережению и избегаем стресса, связанного с новизной.

Психолог уверена, что все новое — это стресс.

"Человек должен приложить много усилий, чтобы изменить свою привычную жизнь. Это болезненно и энергозатратно", — считает Колобова.

Зачастую многие пытаются изменить привычки с определенными датами, такими как Новый год или понедельник, создавая себе дополнительные барьеры.

"Для успешного введения новой привычки необходимо заставлять себя и формировать новую доминанту", — говорит психолог.

Например, женщина, которая курит, может быстро бросить курить, когда узнает о беременности, поскольку здоровье ребенка становится для нее приоритетом.

Эксперт рекомендует находить сильные мотивации, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

"Если вы позволите себе сделать шаг назад, это может привести к тому, что вам придется начинать все сначала", — предупреждает психолог.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

