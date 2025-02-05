Тренировки натощак: можно ли похудеть быстрее?

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Мнение о том, что занятия без еды ускоряют сжигание жира, появилось в 1999 году. Однако исследования показывают, что разница в результатах минимальна, а эффективность зависит от интенсивности нагрузки.

Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бегущие люди

Можно ли тренироваться без еды?

Для легкой активности, например пробежки, завтрак не обязателен. Но перед интенсивными занятиями стоит подкрепиться, иначе возрастает риск слабости и головокружения.

Чем опасны голодные тренировки?

Падает уровень сахара, появляется слабость.

Повышается кортизол, что замедляет сжигание жира.

Снижается выносливость, тренировка становится менее эффективной.

Беременным, людям с заболеваниями сердца, диабетом и низким давлением такие нагрузки противопоказаны.

Вывод

Тренировки натощак не дают значительного преимущества в похудении. Для лучшего результата важно правильно питаться и выбирать комфортную нагрузку.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



