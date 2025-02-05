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Тренировки натощак: можно ли похудеть быстрее?

1:03
Спорт

Мнение о том, что занятия без еды ускоряют сжигание жира, появилось в 1999 году. Однако исследования показывают, что разница в результатах минимальна, а эффективность зависит от интенсивности нагрузки.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

Можно ли тренироваться без еды?

Для легкой активности, например пробежки, завтрак не обязателен. Но перед интенсивными занятиями стоит подкрепиться, иначе возрастает риск слабости и головокружения.

Чем опасны голодные тренировки?

  • Падает уровень сахара, появляется слабость.
  • Повышается кортизол, что замедляет сжигание жира.
  • Снижается выносливость, тренировка становится менее эффективной.
  • Беременным, людям с заболеваниями сердца, диабетом и низким давлением такие нагрузки противопоказаны.

Вывод

Тренировки натощак не дают значительного преимущества в похудении. Для лучшего результата важно правильно питаться и выбирать комфортную нагрузку.

 

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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