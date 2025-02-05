Тренировки натощак: можно ли похудеть быстрее?

Мнение о том, что занятия без еды ускоряют сжигание жира, появилось в 1999 году. Однако исследования показывают, что разница в результатах минимальна, а эффективность зависит от интенсивности нагрузки.
Для легкой активности, например пробежки, завтрак не обязателен. Но перед интенсивными занятиями стоит подкрепиться, иначе возрастает риск слабости и головокружения.
Тренировки натощак не дают значительного преимущества в похудении. Для лучшего результата важно правильно питаться и выбирать комфортную нагрузку.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.