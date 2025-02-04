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Вы можете тренироваться годами и не получить результата, если продолжите делать это

4:17
Спорт

Правильная форма и техника выполнения упражнений — это ключевые аспекты их успешного исполнения. Они включают в себя как положение тела, так и совершаемые движения. Для каждого типа упражнения существует оптимальный вариант его выполнения, который обеспечивает наибольшую пользу и лучшие результаты.

Мужчина делает растяжку мышц бедра
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает растяжку мышц бедра

Соблюдение правильной формы и техники критически важно не только для достижения максимального эффекта от тренировок, но и для предотвращения травм. Применяя правильные методы, вы можете быть уверены, что целенаправленно работаете над нужными мышцами и используете оптимальный диапазон движений. Это, в свою очередь, поможет повысить эффективность ваших занятий и ускорит достижение поставленных целей.

Ограниченность в выборе нагрузки

Одна из наиболее распространенных ошибок начинающих в тренажерном зале — это сосредоточение на одном типе нагрузки, чаще всего кардио. Однако однообразные упражнения могут тормозить процесс похудения, поскольку:

  • Организм быстро адаптируется к одинаковым нагрузкам и перестает испытывать стресс.
  • Повторяющиеся упражнения могут замедлять метаболизм, который, наоборот, нужно ускорять для эффективного похудения. 

Оптимальным решением будет сочетание кардиотренировок и силовых упражнений.

Неправильное выполнение

Даже простые упражнения требуют внимательного подхода. Правильная техника не только защищает от травм, но и помогает достичь поставленных целей. Некоторые опытные спортсмены прибегают к "читингу" — нарушению техники в последних повторениях, чтобы "добить" мышцы за счет инерционных движений. 

Такой подход не означает, что технику можно игнорировать. Опытные атлеты (хотя и не все) применяют читинг лишь в финальных повторениях для увеличения нагрузки. К примеру, при подъеме штанги на бицепс, когда атлет использует корпус для помощи в поднятии. Это неправильно: спина должна оставаться прямой, а подъем штанги — осуществляться исключительно за счет мышц рук.

Неполная амплитуда движения

Атлеты иногда не выполняют упражнения в полной амплитуде, что приводит к перераспределению нагрузки на другие группы мышц. Эффективность тренировки достигается только при правильном техничном выполнении.

Опытные спортсмены рекомендуют использовать полную амплитуду при выполнении упражнений. Хотя есть методики, позволяющие не полностью разгибать руки, например, при работе со штангой или гантелями, что позволяет поднять больший вес. Тем не менее, многие тренеры полагают, что такой подход снижает общую эффективность тренировки.

Нерегулярные тренировки

Если вы хотите добиться реальных результатов, вам следует тренироваться регулярно и уделять достаточно времени на занятия. Однако нагружать мышцы каждый день не рекомендуется, так как им необходимо время для восстановления. 

Проблемные зоны

Чтобы достичь желаемой формы и гармонично развитого тела, необходимо внимание ко всем частям тела. Точечная проработка не приведет к снижению веса, в то время как комплексные тренировки помогают ускорить метаболизм и быстрее избавиться от лишних килограммов. Часто это происходит, когда атлет тренируется без четкой программы.

Новички нередко сосредотачиваются на бицепсах и плечах, пренебрегая базовыми упражнениями, такими как приседания, жим лежа и становая тяга. Из-за этого страдают мышцы других групп, особенно ног. Для исправления этих недостатков может потребоваться целенаправленная работа над проблемными зонами. 

Игнорирование разминки и заминки

Эти этапы тренировки не менее важны, и, к сожалению, многие их игнорируют. Подготовка к физической активности — ключевой фактор успешного тренинга. После занятия выполните короткое заминку, чтобы расслабить мышцы и вернуть организм в предыдущее состояние. Попробуйте один из наших вариантов заминки.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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