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99% людей игнорируют это правило — и зря! Без этого мышцы не вырастут

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Спорт

Хотите ускорить рост мышц? Забудьте о бесконечных тренировках и тоннах протеина — есть один ключевой момент, который кардинально изменит ваши результаты!

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Секрет в прогрессивной перегрузке. Это значит, что на каждой тренировке вы должны увеличивать нагрузку: добавлять вес, делать больше повторений или усложнять упражнения. Без этого мышцы просто не будут расти!

Но это не всё. Качество восстановления — 50% успеха. Достаточный сон, правильное питание и отдых между тренировками — залог мощного роста. Без этого даже самые интенсивные тренировки не дадут результата.

Вывод

Хотите быстрый прогресс? Постепенно повышайте нагрузку, спите минимум 7-8 часов и давайте организму достаточно белка и калорий. И тогда рост мышц станет неизбежным!

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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