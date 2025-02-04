99% людей игнорируют это правило — и зря! Без этого мышцы не вырастут

Хотите ускорить рост мышц? Забудьте о бесконечных тренировках и тоннах протеина — есть один ключевой момент, который кардинально изменит ваши результаты!
Секрет в прогрессивной перегрузке. Это значит, что на каждой тренировке вы должны увеличивать нагрузку: добавлять вес, делать больше повторений или усложнять упражнения. Без этого мышцы просто не будут расти!
Но это не всё. Качество восстановления — 50% успеха. Достаточный сон, правильное питание и отдых между тренировками — залог мощного роста. Без этого даже самые интенсивные тренировки не дадут результата.
Хотите быстрый прогресс? Постепенно повышайте нагрузку, спите минимум 7-8 часов и давайте организму достаточно белка и калорий. И тогда рост мышц станет неизбежным!
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.