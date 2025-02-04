Ошибка, из-за которой вы никогда не избавитесь от жира на животе

Личный тренер Джаррод Ноббе раскрыл ключевую ошибку, которая мешает избавиться от жира на животе.
В интервью Eatthis.com он отметил, что многие люди слишком увлекаются кардио и подсчетом калорий, совершенно забывая о силовых тренировках.
По его словам, попытка сжечь жир только за счёт бега похожа на желание испечь торт, не включая духовку — процесс становится гораздо сложнее и менее эффективным.
Ноббе подчеркнул, что гантели и другие силовые нагрузки нужны не только для роста мышц, но и для ускорения метаболизма. Они помогают активнее сжигать жир, в том числе в области живота, и позволяют сохранять достигнутый результат даже после завершения тренировки.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.